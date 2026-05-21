Почему люди месяцами не могут найти работу: эксперт назвал главные ошибки

Поиск работы после увольнения может серьезно ударить по самооценке и психологическому состоянию человека. На фоне высокой конкуренции и постоянных отказов многие кандидаты быстро теряют мотивацию, однако коуч по эффективности и автор бестселлеров Тим Касл убежден: несколько простых изменений в подходе могут существенно увеличить шансы на новое трудоустройство.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Касла, многие допускают одинаковые ошибки при поиске работы: убеждают себя, что найти хорошую вакансию почти нереально, быстро теряют мотивацию и неделями массово рассылают одинаковые резюме без результата. Впрочем, даже несколько простых изменений в подходе могут существенно повысить шансы получить желанную должность.

Относитесь к поиску как к полноценной работе

По словам Касла, во время безработицы люди часто теряют структуру дня: поздно просыпаются, откладывают ответы на письма и надолго откладывают обновление резюме.

Именно поэтому коуч советует подходить к поиску работы так же, как к обычному рабочему дню. Он рекомендует вставать в привычное время, одеваться, работать по установленному графику и выходить из дома.

«Составьте план, а затем вставайте и появляйтесь, как обычно, каждый день. Разница теперь заключается в том, что вместо того, чтобы продавать чужие продукты или услуги, вы продаете самое важное: себя», — отметил коуч.

По словам эксперта, люди, которые воспринимают сокращение как временный переход, а не личную неудачу, быстрее двигаются дальше и легче восстанавливают уверенность в себе.

Начинайте каждое утро с «9 до 9»

Еще один совет Касла — правило «9 до 9». Его суть заключается в том, чтобы до 9 утра ежедневно контактировать как минимум с девятью людьми.

Речь идет о письмах, сообщениях в LinkedIn, обращениях к рекрутерам, бывшим коллегам или компаниям, которые интересуют кандидата, даже если они не публиковали вакансии.

«Будьте первыми в их почтовом ящике, личных сообщениях или телефонных разговорах. Сделайте все возможное, чтобы перейти от неизвестного человека к человеку, с которым можно встретиться», — добавил Касл.

Эксперт также считает, что пассивное ожидание «идеальной вакансии» менее эффективно, чем постоянное создание нескольких контактов одновременно.

Не откладывайте нетворкинг на потом

Тим Касл также советует не избегать профессионального общения. По его словам, многие люди негативно относятся к нетворкингу, однако значительную часть работы все еще находят через личные связи, а не через стандартные заявки.

Именно поэтому коуч рекомендует активнее создавать возможности для новых знакомств: встречаться за кофе, посещать отраслевые дискуссии, конференции, профессиональные завтраки или мероприятия для выпускников.

«Разговоры, которые тебя зажигают, обычно те, что куда-то ведут», — говорит эксперт.

Он также советует выходить за пределы привычного круга знакомств, поскольку новые контакты могут привести к вакансиям, о которых человек ранее не знал.

Обновите LinkedIn и резюме

Тим Касл также советует уделить внимание профилю в LinkedIn и резюме. По его словам, профили многих кандидатов переполнены размытыми корпоративными фразами, которые почти ничего не говорят о реальных навыках или результатах работы человека.

Эксперт считает, что профиль должен четко объяснять, чем именно занимается кандидат, какую пользу приносит компании и каких результатов достиг. То же касается и резюме — вместо общих описаний работодатели хотят видеть конкретику: какие показатели удалось улучшить, какие изменения были результатом работы человека и каких результатов он достиг.

Касл отмечает, что на конкурентном рынке труда понятная и конкретная информация работает эффективнее, чем попытки звучать «впечатляюще».

Просите рекомендации

По словам коуча, рекомендации часто имеют значительно больший вес, чем обычные заявки на вакансии. Если кандидата рекомендует человек, которому уже доверяют в компании, это сразу повышает уровень доверия со стороны работодателя.

Касл отмечает, что многие люди не решаются прямо просить о рекомендации или ограничиваются общими фразами вроде: «Сообщите мне, если что-то услышите». Вместо этого он советует конкретно просить о рекомендации на определенные должности или компании.

По его мнению, разница между анонимным резюме и поддержкой человека внутри компании может быть очень существенной.

Используйте период безработицы для обучения

Касл также рекомендует во время поиска работы не прекращать обучение. По его словам, перерыв между должностями может стать возможностью для развития новых навыков — от онлайн-курсов до изучения программ или улучшения навыков коммуникации и презентации.

Эксперт объясняет, что это не только усиливает резюме, но и меняет впечатление во время собеседований. Человек, который продолжает учиться, выглядит более активным и заинтересованным в профессиональном развитии.

Кроме того, постоянное обучение помогает лучше контролировать эмоциональное состояние в период поиска работы и легче переживать неопределенность.

Используйте искусственный интеллект в качестве помощника

Тим Касл советует не бояться использовать искусственный интеллект при поиске работы. По его мнению, такие инструменты могут стать полезными помощниками для подготовки резюме, анализа вакансий и тренировки ответов перед собеседованием.

Коуч рекомендует с помощью ИИ изучать информацию о компании и лучше понимать, какие именно проблемы бизнес хочет решить новым работником. Он отмечает, что работодателям важно видеть не просто перечень навыков, а понимание того, какую пользу кандидат может принести компании.

По словам Касла, успешные кандидаты обычно не ограничиваются пересказом своего опыта, а объясняют, как именно могут быть полезными бизнесу. Именно поэтому он советует использовать ИИ для формирования более четких и продуманных ответов.

Отслеживайте все свои заявки

Касл также обращает внимание на то, что многие люди во время поиска работы быстро теряют контроль над процессом. Из-за большого количества вакансий и контактов кандидаты забывают, кому уже писали, когда отправляли резюме и получали ли ответ.

Чтобы избежать этого, эксперт советует вести отдельный список всех заявок и контактов. Для этого, по его словам, подойдет даже простая таблица в Excel или готовые шаблоны в Notion.

По мнению коуча, такая организация помогает сделать поиск работы менее хаотичным и снижает уровень стресса. Кроме того, человек видит полную картину своих действий и не зацикливается только на одной вакансии.

Не недооценивайте силу личности

Тим Касл считает, что во время собеседования большое значение имеет не только опыт работы, но и поведение человека.

По его словам, работодатели обращают внимание на то, насколько комфортно будет работать с кандидатом в команде. Именно поэтому важными остаются простые вещи — внимательность к собеседнику, позитивный настрой, зрительный контакт и благодарность после встречи.

Коуч отмечает, что люди часто запоминают не конкретные ответы кандидата, а общее впечатление от общения.

