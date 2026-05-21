Почему люди месяцами не могут найти работу: эксперт назвал главные ошибки

Поздние подъемы, хаотичные заявки и ожидание ответа могут лишь затянуть поиск работы. Эксперт назвал девять привычек, которые помогают быстрее вернуться к работе после увольнения.

София Бригадир
Поиск работы после увольнения может серьезно ударить по самооценке и психологическому состоянию человека. На фоне высокой конкуренции и постоянных отказов многие кандидаты быстро теряют мотивацию, однако коуч по эффективности и автор бестселлеров Тим Касл убежден: несколько простых изменений в подходе могут существенно увеличить шансы на новое трудоустройство.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Касла, многие допускают одинаковые ошибки при поиске работы: убеждают себя, что найти хорошую вакансию почти нереально, быстро теряют мотивацию и неделями массово рассылают одинаковые резюме без результата. Впрочем, даже несколько простых изменений в подходе могут существенно повысить шансы получить желанную должность.

  • Относитесь к поиску как к полноценной работе

По словам Касла, во время безработицы люди часто теряют структуру дня: поздно просыпаются, откладывают ответы на письма и надолго откладывают обновление резюме.

Именно поэтому коуч советует подходить к поиску работы так же, как к обычному рабочему дню. Он рекомендует вставать в привычное время, одеваться, работать по установленному графику и выходить из дома.

«Составьте план, а затем вставайте и появляйтесь, как обычно, каждый день. Разница теперь заключается в том, что вместо того, чтобы продавать чужие продукты или услуги, вы продаете самое важное: себя», — отметил коуч.

По словам эксперта, люди, которые воспринимают сокращение как временный переход, а не личную неудачу, быстрее двигаются дальше и легче восстанавливают уверенность в себе.

  • Начинайте каждое утро с «9 до 9»

Еще один совет Касла — правило «9 до 9». Его суть заключается в том, чтобы до 9 утра ежедневно контактировать как минимум с девятью людьми.

Речь идет о письмах, сообщениях в LinkedIn, обращениях к рекрутерам, бывшим коллегам или компаниям, которые интересуют кандидата, даже если они не публиковали вакансии.

«Будьте первыми в их почтовом ящике, личных сообщениях или телефонных разговорах. Сделайте все возможное, чтобы перейти от неизвестного человека к человеку, с которым можно встретиться», — добавил Касл.

Эксперт также считает, что пассивное ожидание «идеальной вакансии» менее эффективно, чем постоянное создание нескольких контактов одновременно.

  • Не откладывайте нетворкинг на потом

Тим Касл также советует не избегать профессионального общения. По его словам, многие люди негативно относятся к нетворкингу, однако значительную часть работы все еще находят через личные связи, а не через стандартные заявки.

Именно поэтому коуч рекомендует активнее создавать возможности для новых знакомств: встречаться за кофе, посещать отраслевые дискуссии, конференции, профессиональные завтраки или мероприятия для выпускников.

«Разговоры, которые тебя зажигают, обычно те, что куда-то ведут», — говорит эксперт.

Он также советует выходить за пределы привычного круга знакомств, поскольку новые контакты могут привести к вакансиям, о которых человек ранее не знал.

  • Обновите LinkedIn и резюме

Тим Касл также советует уделить внимание профилю в LinkedIn и резюме. По его словам, профили многих кандидатов переполнены размытыми корпоративными фразами, которые почти ничего не говорят о реальных навыках или результатах работы человека.

Эксперт считает, что профиль должен четко объяснять, чем именно занимается кандидат, какую пользу приносит компании и каких результатов достиг. То же касается и резюме — вместо общих описаний работодатели хотят видеть конкретику: какие показатели удалось улучшить, какие изменения были результатом работы человека и каких результатов он достиг.

Касл отмечает, что на конкурентном рынке труда понятная и конкретная информация работает эффективнее, чем попытки звучать «впечатляюще».

  • Просите рекомендации

По словам коуча, рекомендации часто имеют значительно больший вес, чем обычные заявки на вакансии. Если кандидата рекомендует человек, которому уже доверяют в компании, это сразу повышает уровень доверия со стороны работодателя.

Касл отмечает, что многие люди не решаются прямо просить о рекомендации или ограничиваются общими фразами вроде: «Сообщите мне, если что-то услышите». Вместо этого он советует конкретно просить о рекомендации на определенные должности или компании.

По его мнению, разница между анонимным резюме и поддержкой человека внутри компании может быть очень существенной.

  • Используйте период безработицы для обучения

Касл также рекомендует во время поиска работы не прекращать обучение. По его словам, перерыв между должностями может стать возможностью для развития новых навыков — от онлайн-курсов до изучения программ или улучшения навыков коммуникации и презентации.

Эксперт объясняет, что это не только усиливает резюме, но и меняет впечатление во время собеседований. Человек, который продолжает учиться, выглядит более активным и заинтересованным в профессиональном развитии.

Кроме того, постоянное обучение помогает лучше контролировать эмоциональное состояние в период поиска работы и легче переживать неопределенность.

  • Используйте искусственный интеллект в качестве помощника

Тим Касл советует не бояться использовать искусственный интеллект при поиске работы. По его мнению, такие инструменты могут стать полезными помощниками для подготовки резюме, анализа вакансий и тренировки ответов перед собеседованием.

Коуч рекомендует с помощью ИИ изучать информацию о компании и лучше понимать, какие именно проблемы бизнес хочет решить новым работником. Он отмечает, что работодателям важно видеть не просто перечень навыков, а понимание того, какую пользу кандидат может принести компании.

По словам Касла, успешные кандидаты обычно не ограничиваются пересказом своего опыта, а объясняют, как именно могут быть полезными бизнесу. Именно поэтому он советует использовать ИИ для формирования более четких и продуманных ответов.

  • Отслеживайте все свои заявки

Касл также обращает внимание на то, что многие люди во время поиска работы быстро теряют контроль над процессом. Из-за большого количества вакансий и контактов кандидаты забывают, кому уже писали, когда отправляли резюме и получали ли ответ.

Чтобы избежать этого, эксперт советует вести отдельный список всех заявок и контактов. Для этого, по его словам, подойдет даже простая таблица в Excel или готовые шаблоны в Notion.

По мнению коуча, такая организация помогает сделать поиск работы менее хаотичным и снижает уровень стресса. Кроме того, человек видит полную картину своих действий и не зацикливается только на одной вакансии.

  • Не недооценивайте силу личности

Тим Касл считает, что во время собеседования большое значение имеет не только опыт работы, но и поведение человека.

По его словам, работодатели обращают внимание на то, насколько комфортно будет работать с кандидатом в команде. Именно поэтому важными остаются простые вещи — внимательность к собеседнику, позитивный настрой, зрительный контакт и благодарность после встречи.

Коуч отмечает, что люди часто запоминают не конкретные ответы кандидата, а общее впечатление от общения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине расторжение трудового договора по инициативе работника обычно предусматривает двухнедельный срок предупреждения работодателя. В то же время действующее законодательство содержит перечень уважительных причин и условий, при которых работник имеет право уволиться без отработки двух недель.

