Почему люди могут говорить: ученые обнаружили генетическую связь с неандертальцами

Ученые обнаружили регуляторные участки ДНК, которые оказывают чрезвычайно сильное влияние на языковые способности человека и происходят из глубокой древности. / © Associated Press

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Международная группа исследователей обнаружила небольшие участки ДНК, которые могли играть ключевую роль в развитии способности человека к речи. Примечательно, что эти генетические элементы присутствовали еще до того, как пути современных людей и неандертальцев разошлись в процессе эволюции.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые из Университета Айовы проанализировали, как определенные регуляторные участки генома влияют на языковые способности человека.

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Небольшие участки ДНК с большим влиянием

В центре внимания исследователей оказались так называемые HAQERs (Human Ancestor Quickly Evolved Regions) — специальные регуляторные участки ДНК. Они не гены, но контролируют, когда и насколько активно работают другие гены.

По словам профессора психиатрии и нейронаук Университета Айовы Джейкоба Майклсона, HAQERs занимают менее одной десятой процента человеческого генома. В то же время их влияние на языковые способности оказалось примерно в 200 раз сильнее, чем у любых других участков ДНК.

«Мы видим, как очень маленькая часть генома может оказать непропорционально большое влияние не только на то, кем был наш вид, но и на то, кто есть каждый из нас как личность», — отметил Майклсон.

Данные собирали более 30 лет

Основой для исследования стали образцы, собранные еще в 1990-х годах профессором Брюсом Томблином. Тогда он оценил языковые навыки 350 школьников из штата Айова и собрал образцы слюны для будущих научных работ.

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В течение десятилетий ДНК хранилась в архиве, пока развитие технологий секвенирования не позволило провести детальный генетический анализ.

Впоследствии команда Майклсона использовала эти материалы для изучения связи между особенностями ДНК и способностями людей.

Генетическая основа языка может быть старше, чем считалось

Чтобы определить, когда возникли эти генетические особенности, ученые разработали специальный инструмент — эволюционно-стратифицированный полигенный показатель (ES-PGS). Метод позволил проследить влияние генетических изменений в течение примерно 65 миллионов лет эволюции.

Одним из важнейших выводов стало то, что связанные с речью регуляторные участки существовали еще до разделения линий современного человека и неандертальцев. Более того, некоторые из этих генетических признаков могли быть даже более выраженными у неандертальцев.

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«Эта небольшая часть генома оставалась относительно стабильной, в то время как другие характеристики продолжали развиваться, делая современных людей все умнее. Мы можем сказать, что люди получили своеобразное „аппаратное обеспечение“ для языка гораздо раньше, чем считалось ранее», — объяснил Майклсон.

Почему эти гены почти не изменялись

По мнению авторов исследования, стабильность HAQERs объясняется механизмом, известным как балансировочный отбор. Эти участки ДНК участвуют в развитии мозга плода и связаны с увеличением размера мозга и черепа.

В то же время, чрезмерное увеличение головы ребенка может осложнять роды. Конкретно этот естественный компромисс, возможно, ограничивал дальнейшую эволюцию соответствующих генетических устройств.

Исследователи считают, что их открытие помогает лучше понять происхождение человеческого языка и эволюционные процессы, которые сделали возможным развитие сложного общения.

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Напомним, ранее речь шла о том, что ученые обнаружили под водой развалины утраченного легендарного храма Геркулеса. У берегов Испании, в Кадисской бухте, был найден утраченный храм финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки с Гераклом.

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