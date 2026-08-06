Почему люди постоянно перебивают: одна фраза, которая поможет остановить собеседника без ссоры

Почему люди постоянно перебивают / © Pexels

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Перебивание не всегда означает пренебрежение или желание доминировать. В оживленном разговоре люди могут кратко накладывать реплики друг на друга, чтобы поддержать темп и показать интерес. Другая ситуация – когда собеседник регулярно не дает завершить мнение, переводит разговор на себя или заставляет других молчать.

О возможной связи частого прерывания с импульсивностью говорится на странице Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о симптомах ADHD . Но следует отметить, что такое поведение само по себе не является тестом на синдром дефицита внимания с гиперактивностью (ADHD) и не дает оснований ставить человеку диагноз.

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Когда это действительно перебивание, а когда оживленный разговор

Участники диалога иногда завершают предложения друг друга, реагируют кратким «да» или сразу добавляют собственный опыт. Если обе стороны могут высказаться, слышат реакцию собеседника и не возвращают разговор каждый раз к себе, такое наложение реплик может быть частью привычного стиля общения.

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Проблема возникает тогда, когда поведение становится систематическим и односторонним. Человек перебивает не случайно, а всякий раз, когда другой пытается объяснить свою позицию; игнорирует просьбу дослушать; говорит громче или начинает новую тему до завершения предыдущей. В такой ситуации важен не один эпизод, а повторяющийся эффект: кто постоянно теряет право на слово.

Перебивание может быть связано с спешкой, привычкой, сильным желанием поделиться мнением или неумением выдерживать паузу. Однако в конкретном разговоре не стоит угадывать мотив по одному признаку. Точнее всего спросить об этом прямо и без обвинения.

Почему не стоит ставить диагнозы по манере разговора

CDC отмечает: "Импульсивный человек может часто перебивать других, забирать вещи у людей или говорить в неподходящий момент". В источнике говорится именно об одном из возможных симптомов в более широкой картине, а не о правиле для каждого, кто перебивает.

Диагноз устанавливает специалист после оценки симптомов и того, как они влияют на жизнь человека. Наблюдение партнера, коллеги или друга не может заменить такую оценку. Поэтому фразы типа «ты перебиваешь, потому что у тебя ADHD» не помогают разговору: они превращают конкретную проблему поведения в ярлык и могут быть ошибочными.

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Следует говорить о том, что происходит между собеседниками, а не приписывать человеку скрытую причину. Обзор Американской психологической ассоциации (APA) напоминает, что вопросы работают лучше, когда показывают внимание со словами собеседника, а не служат переходом к собственной реплике.

Как сказать о границе без ссоры

Проще всего описать собственное восприятие и конкретную потребность. Например: «Я теряю мысль, когда меня перебивают. Дай мне, пожалуйста, кончить, а потом я выслушаю тебя» . В такой фразе нет диагноза или оценки характера, зато понятно описание следствия.

Если перебивка повторяется, границу можно сформулировать короче: «Я еще не кончил/закончила. Вернемся к твоему мнению за минуту» . Важно не повышать голос и не пытаться победить собеседника громкостью. После завершения собственной реплики действительно дайте ему слово – взаимность делает просьбу убедительной.

Когда говорите о конфликте или оскорблении, помогают советы о том, как выражать собственные мысли и чувства — сосредоточиться на собственном опыте и конкретной просьбе. Например: "Мне сложно почувствовать, что меня слышат, когда моя фраза постоянно обрывается".

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Если человек перебил случайно, достаточно жеста или короткого напоминания: "Договорю - и слушаю". Если она намеренно не оставляет другим места в диалоге, можно завершить разговор или вернуться к нему тогда, когда обе стороны будут готовы соблюдать этот предел.

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