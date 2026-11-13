Почему люди скрещивают ноги во время сиденья / © www.freepik.com/free-photo

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Кто-то скрещивает ноги во время разговора, кто-то на работе, в транспорте или за чашкой кофе. Для многих это настолько привычная поза, что они даже не задумываются, почему выбирают именно ее. Однако речь тела может многое рассказать о поведении человека. Психологи, исследующие невербальную коммуникацию, обращают внимание на положение ног как на один из возможных сигналов эмоционального состояния. В частности, издание Psychology Today объясняет, что скрещенные ноги иногда воспринимают как закрытую позу, которая может сопровождать воздержание или желание сохранить личную дистанцию. Но делать выводы только по этому жесту неправильно: важно учитывать весь контекст общения.

Желание чувствовать себя защищено

Иногда скрещенные ноги становятся своеобразным способом создать комфортную для себя позу. Человек как бы уменьшает открытость своего тела и подсознательно выбирает положение, в котором чувствует себя спокойнее.

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Такое может происходить во время встречи, официального разговора или общения с теми, которым человек пока не полностью доверяет. Однако это не обязательно свидетельствует о страхе или неуверенности. Иногда речь идет только о привычной манере сидеть.

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Потребность в личном пространстве

В психологии невербальной коммуникации закрытые позы иногда связывают с желанием сохранять дистанцию. Если человек скрещивает ноги, отклоняется назад, избегает длительного зрительного контакта и держит руки у тела, это может свидетельствовать о нежелании сблизиться с собеседником.

Однако один жест не означает, что человек не заинтересован в разговоре. Возможно, он просто устал, сосредоточен на своих мыслях или не привык к активной жестикуляции.

Привычка и чувство комфорта

Не каждая поза имеет скрытое психологическое содержание. Многие люди скрещивают ноги автоматически, потому что так им удобнее сидеть. На выбор положения могут влиять особенности телосложения, высота стула, одежда и даже продолжительность пребывания в одном положении.

Исследование, опубликованное в Journal of Physical Therapy Science, с участием 232 взрослых показало, что скрещивание ног является распространенной привычкой, а люди могут выбирать такую позу из-за ощущения стабильности и удобства. Следовательно, не нужно искать психологическую причину там, где достаточно обычного объяснения.

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Напряжение или дискомфорт во время общения

Иногда важно не само скрещивание ног, а то, как человек это делает. Если он сильно сжимает колени, напрягает мышцы, постоянно меняет положение ног или отклоняется от собеседника, это может являться признаком физического или эмоционального дискомфорта.

Особенно показательными становятся изменения поведения. Например, человек сначала сидел расслабленно, но после определенного вопроса резко изменил позу, отвернулся или начал нервно двигать ногой. Такая реакция может указывать на изменение его самочувствия в конкретный момент.

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