- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 3 мин
Почему люди целуются в полночь в новогоднюю ночь — настоящая причина и смысл традиции
Раскрыт секрет новогоднего поцелуя в полночь. Ведь именно такая традиция в новогоднюю ночь стал главной ее фишкой.
Новогодняя ночь — это финальный аккорд года, завершение марафона праздников, застолий и празднований. Время блестящих образов, подведение итогов и планов на будущее. Но есть еще одна традиция, без которой трудно представить новогоднюю ночь — поцелуй ровно в 00:00.
Об этом говорится в материале yourtango.
Неважно, встречаете ли вы Новый год, смотря трансляцию падения шара на Таймс-сквер по телевизору, или поднимаете бокал шампанского в клубе — традиция призывает начинать новый год рядом с человеком, с которым хочется разделить этот символический момент.
Почему люди целуются именно в полночь
Согласно народным верованиям, первая встреча в новом году и ее характер задают настроение на следующие 12 месяцев. Поцелуй в этом контексте символизирует укрепление связи, которую люди хотят сохранить и дальше.
Существует поверье: если пара встречает Новый год вместе, но не целуется в полночь, это может негативно отразиться на их отношениях.
Новогодние предрассудки
Для одиноких людей существует другая примета — не поцеловать никого в новогоднюю ночь означает провести год в одиночестве. Корни этой веры частично уходят в шотландскую традицию Хогманай — так в Шотландии называют последний день года. Во время празднования принято пытаться поцеловать как можно больше людей, когда пробивает полночь.
В то же время эксперты отмечают: поцелуй без взаимного согласия или со случайным человеком — явно худший вариант, чем его отсутствие.
«Вопрос комфорта и согласия всегда важнее любых примет», — говорят авторы статьи.
Поцелуй как символ в кино
Идея новогоднего поцелуя давно закрепилась и в популярной культуре. В фильме «Дневник Бриджит Джонс» новогодний поцелуй снова сводит вместе Бриджит и Марка Дарси.
В «Крестном отце — 2» этот жест приобретает совсем другое значение — там новогодний поцелуй становится символом измены и «поцелуем смерти».
А в финале фильма «Когда Гарри встретил Салли» поцелуй в новогоднюю ночь становится началом счастливой истории любви, не менее культовой, чем сцена в ресторане.
Ожидание и реальность
Как и любой праздник, Новый год может создавать давление, особенно для тех, кто встречает его без пары. Некоторые сознательно отказываются от громких празднований во избежание дискомфорта, а другие, наоборот, не возлагают на новогоднюю ночь чрезмерных ожиданий.
Даже наличие партнера не гарантирует романтического поцелуя ровно в полночь. Многие пары выбирают семейные или спокойные форматы празднования, не придавая значения символической минуте.
Психологи отмечают: гибкое отношение и отсутствие завышенных ожиданий — ключ к комфортному Новому году, вне зависимости от статуса отношений.
Главное — не традиция, а ощущение
Поцелуй в полночь во многом похож на новогодние обещания: мы стремимся к идеалу, но не всегда его достигаем. И это нормально.
Добавим, что главное — встречать Новый год в безопасной, комфортной среде рядом с теми, кого вы любите, даже если это друзья, семья или вы сами.
Напомним, 2026 год станет годом обновления коллективного кода и восхождения нового сознания. Об этом говорится в прогнозе астрологине и автора YouTube-канала Марины Скад .
По ее словам, следующий год – это период, когда медленные планеты формируют новую идеологическую и структурную основу. Мы вступаем в период, где дух и материя, мечта и система, личное и общественное переплетаются в сложной, но мощной конфигурации.