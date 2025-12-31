Почему люди целуются в полночь в новогоднюю ночь — настоящая причина и смысл традиции

Зачем целуются в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь — это финальный аккорд года, завершение марафона праздников, застолий и празднований. Время блестящих образов, подведение итогов и планов на будущее. Но есть еще одна традиция, без которой трудно представить новогоднюю ночь — поцелуй ровно в 00:00.

Об этом говорится в материале yourtango.

Неважно, встречаете ли вы Новый год, смотря трансляцию падения шара на Таймс-сквер по телевизору, или поднимаете бокал шампанского в клубе — традиция призывает начинать новый год рядом с человеком, с которым хочется разделить этот символический момент.

Почему люди целуются именно в полночь

Согласно народным верованиям, первая встреча в новом году и ее характер задают настроение на следующие 12 месяцев. Поцелуй в этом контексте символизирует укрепление связи, которую люди хотят сохранить и дальше.

Существует поверье: если пара встречает Новый год вместе, но не целуется в полночь, это может негативно отразиться на их отношениях.

Новогодние предрассудки

Для одиноких людей существует другая примета — не поцеловать никого в новогоднюю ночь означает провести год в одиночестве. Корни этой веры частично уходят в шотландскую традицию Хогманай — так в Шотландии называют последний день года. Во время празднования принято пытаться поцеловать как можно больше людей, когда пробивает полночь.

В то же время эксперты отмечают: поцелуй без взаимного согласия или со случайным человеком — явно худший вариант, чем его отсутствие.

«Вопрос комфорта и согласия всегда важнее любых примет», — говорят авторы статьи.

Поцелуй как символ в кино

Идея новогоднего поцелуя давно закрепилась и в популярной культуре. В фильме «Дневник Бриджит Джонс» новогодний поцелуй снова сводит вместе Бриджит и Марка Дарси.

В «Крестном отце — 2» этот жест приобретает совсем другое значение — там новогодний поцелуй становится символом измены и «поцелуем смерти».

А в финале фильма «Когда Гарри встретил Салли» поцелуй в новогоднюю ночь становится началом счастливой истории любви, не менее культовой, чем сцена в ресторане.

Ожидание и реальность

Как и любой праздник, Новый год может создавать давление, особенно для тех, кто встречает его без пары. Некоторые сознательно отказываются от громких празднований во избежание дискомфорта, а другие, наоборот, не возлагают на новогоднюю ночь чрезмерных ожиданий.

Даже наличие партнера не гарантирует романтического поцелуя ровно в полночь. Многие пары выбирают семейные или спокойные форматы празднования, не придавая значения символической минуте.

Психологи отмечают: гибкое отношение и отсутствие завышенных ожиданий — ключ к комфортному Новому году, вне зависимости от статуса отношений.

Главное — не традиция, а ощущение

Поцелуй в полночь во многом похож на новогодние обещания: мы стремимся к идеалу, но не всегда его достигаем. И это нормально.

Добавим, что главное — встречать Новый год в безопасной, комфортной среде рядом с теми, кого вы любите, даже если это друзья, семья или вы сами.

