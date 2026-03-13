Почему людям за 60 нельзя принимать душ ежедневно: врачи дали окончательный ответ

Гигиена для пожилых людей / © www.freepik.com/free-photo

Многие привыкли принимать душ дважды в день и считают это важной частью повседневной гигиены. Однако с возрастом потребности организма изменяются, и некоторые привычки могут оказать другое влияние на здоровье. Именно поэтому врачи все чаще обращают внимание на то, как правильно ухаживать за кожей в старшем возрасте. Специалисты объясняют, что после 60 лет кожа становится более чувствительной, а естественные процессы ее обновления замедляются. Поэтому ежедневный горячий душ иногда может приносить больше вреда, чем пользы.

Как меняется кожа с возрастом

С годами кожа постепенно теряет часть природной влаги и защитного слоя. Сальные железы работают менее активно, а выработка природных жиров уменьшается. Именно эти жиры помогают коже оставаться эластичной и защищают ее от раздражений.

Когда человек каждый день принимает горячий душ и использует мыло или гели, этот природный защитный слой может быстрее смываться. В результате кожа становится сухой, чувствительной и может начать шелушиться.

Почему людям за 60 не стоит принимать душ ежедневно

Врачи отмечают, что частое мытье, особенно с использованием горячей воды, иногда приводит к раздражению кожи. Люди постарше могут испытывать зуд, сухость или чувство стянутости.

Кроме того, очень горячая вода может расширять сосуды, что иногда вызывает головокружение или слабость. Именно поэтому специалисты советуют осторожно относиться к температуре воды и продолжительности водных процедур.

Что советуют врачи

По словам медиков, людям после 60 лет следует ориентироваться на собственное самочувствие и состояние кожи. Во многих случаях достаточно принимать полноценный душ несколько раз в неделю, а в другие дни поддерживать гигиену с помощью более мягких процедур.

Также рекомендуют использовать теплую, а не горячую воду, выбирать деликатные моющие средства и после душа наносить увлажняющие кремы.