Почему магниты нельзя цеплять на некоторые холодильники: это может повредить технику

Магниты на холодильнике / © pixabay.com

Реклама

В большинстве случаев магнит на дверце холодильника – это вопрос совместимости с поверхностью, а не автоматическая угроза для работы прибора. Многие холодильники содержат магнит, однако для отдельных видов отделки есть противоположная рекомендация.

Итак, перед тем, как снимать весь декор или покупать новые сувениры, выясните, какое покрытие имеет именно ваша модель. Самый надежный источник такой информации – инструкция или официальная страница производителя.

Реклама

Когда магнит действительно может навредить

Отдельное внимание следует обратить на покрытие Black Stainless и Fingerprint Resistant Stainless . GE Appliances прямо не рекомендует использовать магниты на такой дверце, поскольку они могут повредить их.

Реклама

Black Stainless – это отделка, нанесенная на нержавеющую сталь. Такое покрытие может поцарапаться, а средства для окраски нержавеющей стали производитель не предлагает. Риск касается прежде всего внешнего вида дверцы: поврежденный финиш не делает холодильник неисправным, но восстановить поверхность может быть сложно.

Такая же логика действует для дверцы с защитой от отпечатков пальцев. Если в инструкции есть оговорки по магнитам, декор лучше разместить в другом месте. Внешне похожие холодильники могут иметь разные материалы и отделку, поэтому ориентироваться только на цвет дверцы не стоит.

Эксперты говорят прежде всего о риске украшения. Обычные декоративные магниты не ломают электронику холодильника, не портят уплотнитель или сами по себе не увеличивают потребление электроэнергии.

Как не поцарапать дверцу холодильника

Перед использованием магнитов:

Реклама

найдите точную модель прибора и проверьте ее инструкцию;

выясните, есть ли на дверце Black Stainless, Fingerprint Resistant Stainless или другое специальное покрытие;

не передвигайте магнит по поверхности – поднимайте его и переставляйте;

не используйте магниты, если изготовитель прямо их не рекомендует;

не заменяйте магнит клеем, скотчем или другими креплениями без разрешения производителя.

Перед сниманием всех сувениров найдите модель холодильника и проверьте инструкцию или официальный сайт производителя. Для части покрытий производитель советует обойтись без магнитов, чтобы сохранить вид дверцы.

Новости партнеров

Новости партнеров