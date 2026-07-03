Почему малина плесневеет уже на следующий день: как правильно хранить, чтобы долго не портилась

Как хранить малину, чтобы не портилась / © Pixabay

Реклама

Малина — одна из самых нежных летних ягод. Следует оставить ее на кухонном столе или неправильно положить в холодильник, и уже на следующий день можно заметить мягкие ягоды, неприятный запах или даже первые следы плесени. Многие считают, что проблема в качестве урожая, хотя чаще всего причина кроется именно в неправильном хранении. Эксперты объясняют, что свежесобранная малина содержит много влаги, имеет тонкую кожуру и очень быстро повреждается даже от легкого нажатия. Именно поэтому ей нужны особые условия.

Почему малина так быстро покрывается плесенью

Главный враг ягоды — избыток влаги. Если хотя бы одна ягода начала портиться, споры грибка очень быстро переходят на соседние плоды.

Также порче способствуют:

Реклама

хранение в плотно закрытом пакете без доступа воздуха;

мытье ягод сразу после покупки;

высокая температура в помещении;

механические повреждения при транспортировке;

слишком толстый слой ягод в контейнере.

Даже одна раздавленная ягода может значительно сократить срок хранения всей партии.

Не мойте малину сразу

Это одна из самых распространенных ошибок. После мытья на поверхности ягод остается вода, создающая идеальные условия для развития плесени. Поэтому малину рекомендуют мыть только непосредственно перед употреблением или приготовлением десертов.

Если же ягоды уже были промыты, их нужно очень тщательно обсушить на бумажном полотенце.

Переберите ягоды сразу после того, как принесли домой

Не откладывайте этот этап на потом. Внимательно осмотрите ягоды и сразу уберите:

Реклама

мягкие;

раздавлены;

потемневшие;

с белым или серым налетом;

с поврежденными плодоножками.

Так вы значительно уменьшите риск быстрой порчи остальной малины.

Правильный контейнер имеет большое значение

Лучше всего хранить малину в широком неглубоком контейнере, чтобы ягоды лежали максимум в два слоя.

Дно желательно выстелить бумажным полотенцем. Он будет впитывать лишнюю влагу, которая образуется при охлаждении.

Если контейнер имеет герметичную крышку, не закрывайте ее полностью или используйте емкость с вентиляционными отверстиями.

Реклама

Где именно держать малину в холодильнике

Лучшее место — средняя или нижняя полка холодильника, где температура составляет от +1 до +4 °C.

Не стоит ставить ягоды в дверцу холодильника. Там температура постоянно изменяется из-за частого открывания, а такие перепады значительно сокращают срок хранения.

Простой способ продлить свежесть ягод

Опытные хозяйки иногда используют короткое обеззараживание ягод слабым уксусным раствором.

Для этого смешивают одну часть столового уксуса с тремя частями холодной воды, быстро погружают ягоды на 20–30 секунд, после чего тщательно промывают чистой водой и полностью высушивают на бумажных полотенцах.

Реклама

Такой способ помогает уменьшить количество спор грибков на поверхности ягод. Однако самое важное — идеально высушить малину перед тем, как положить ее в холодильник.

Можно ли замораживать малину

Если понятно, что ягоды не удастся съесть за несколько дней, лучше не ждать появления плесени, а сразу заморозить.

Чтобы малина не слиплась:

разложите ягоды в один слой на подносе;

поставьте в морозильную камеру на несколько часов;

После полной заморозки пересыпьте в пакет или контейнер.

Так ягоды останутся целыми и не превратятся в один большой ком.

Реклама

Главные правила, которые помогут избежать плесени

Чтобы малина дольше оставалась свежей, достаточно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

не мыть ягоды заранее;

перебрать их сразу после покупки;

удалить все поврежденные плоды;

хранить в широкой емкости, а не в пакете;

положить на бумажное полотенце для впитывания влаги;

держать в самой холодной части холодильника;

не оставлять при комнатной температуре надолго.

Новости партнеров