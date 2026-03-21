Почему морковь произрастает кривой: опытный огородник раскрыл секрет щедрого урожая
Морковь может сходить до трех недель.
Конец марта — первая половина апреля — это хорошее время для высева моркови, ведь земля уже прогреется. Лучше сажать растение в рыхлой и легкой земле, потому что в плотной почве искажается.
Как правильно сеять морковь, рассказал огородник Алексей Подлубный на своем YouTube-канале.
Прежде всего он отмечает, что перед посадкой моркови нельзя удобрять участок свежим навозом. Иначе овощ вырастает деформированным и теряет вкус. Лучше всего — заранее внести перегной или минеральные удобрения в умеренном количестве.
Сеять морковь следует примерно через две-три недели после таяния снега, когда земля уже просохнет и прогреется до +5-8°C. Главное — успеть, пока почва еще влажная.
Как правильно сеять морковь:
сделайте на участке строки, расстояние между ними должно быть примерно 20 см,
полейте строчки водой,
высевайте семена на глубину до 2 см
не сейте морковь слишком густо, чтобы потом не прореживать,
засыпьте сверху сухой землей.
Морковь может сходить до трех недель. После первой лестницы морковь можно накрыть агроволокном, чтобы защитить от заморозков и вредителей.
Напомним, ранее мы писали о лучшем сорте моркови, который зарекомендовал себя как надежный и урожайный.