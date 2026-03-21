Почему морковь произрастает кривой: опытный огородник раскрыл секрет щедрого урожая

Морковь может сходить до трех недель.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Морковь.

Морковь. / © Pixabay

Конец марта — первая половина апреля — это хорошее время для высева моркови, ведь земля уже прогреется. Лучше сажать растение в рыхлой и легкой земле, потому что в плотной почве искажается.

Как правильно сеять морковь, рассказал огородник Алексей Подлубный на своем YouTube-канале.

Прежде всего он отмечает, что перед посадкой моркови нельзя удобрять участок свежим навозом. Иначе овощ вырастает деформированным и теряет вкус. Лучше всего — заранее внести перегной или минеральные удобрения в умеренном количестве.

Сеять морковь следует примерно через две-три недели после таяния снега, когда земля уже просохнет и прогреется до +5-8°C. Главное — успеть, пока почва еще влажная.

Как правильно сеять морковь:

  • сделайте на участке строки, расстояние между ними должно быть примерно 20 см,

  • полейте строчки водой,

  • высевайте семена на глубину до 2 см

  • не сейте морковь слишком густо, чтобы потом не прореживать,

  • засыпьте сверху сухой землей.

Морковь может сходить до трех недель. После первой лестницы морковь можно накрыть агроволокном, чтобы защитить от заморозков и вредителей.

