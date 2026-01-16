Почему мозг не "выключается" перед сном: что стоит убрать с прикроватной тумбы

Кровать / © Credits

Беспорядок возле кровати может казаться мелочью, но специалисты отмечают: именно он нередко нарушает сон и вызывает чувство тревоги перед отдыхом. Профессиональные организаторы пространства Шанте Дакворт и Оливия Хауэлл назвали предметы, которые лучше убрать со своей тумбочки уже сегодня, чтобы создать более спокойную атмосферу для сна.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Посуда и бутылки с водой

Пустые стаканы и кружки, которые накапливаются возле кровати, не только загромождают пространство, но и создают ощущение беспорядка. Дакворт советует простое правило: одна чашка на тумбочке — остальные стоит сразу относить на кухню.

Мелкие вещи и хаотичные предметы

Чеки, резинки для волос, недочитанные книги или лекарства работают как «молчаливые напоминания» о незавершенных делах. По словам Дакворт, мозг воспринимает это как дополнительную нагрузку, что затрудняет расслабление перед сном. Эксперт советует разделять все вещи на три группы: то, что нужно каждый вечер, то, что имеет другое место, и то, что больше не нужно.

Малые электронные устройства

Увлажнители, вентиляторы, очистители воздуха или будильники могут нарушать сон из-за свечения или неравномерного шума. Организатор пространства рекомендует убирать яркие источники света и отодвигать приборы, которые гудят, на большее расстояние. Если же без них не обойтись, поможет генератор белого шума.

Предметы ухода за кожей и косметика

Избыток уходовых средств на тумбочке создает ощущение неупорядоченности и отвлекает перед сном. Эксперты советуют хранить только те продукты, которые используются ежедневно, а остальные — переместить в другое место.

Рабочие вещи

По словам Оливии Хауэлл, ноутбуки, планировщики или нераскрытая почта рядом с кроватью поддерживают нервную систему в состоянии напряжения. Даже если вам кажется, что вы не думаете о работе, ее физическое присутствие рядом не дает мозгу полностью «отключиться».

Напомним, ученые обнаружили прямую связь между нерегулярным сном и риском ряда болезней. Профессора ведущих университетов мира объясняют, почему отсыпание на выходных вредит вашему здоровью и как исправить эту ошибку с помощью простых вечерних ритуалов.