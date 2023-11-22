Почему мужчина должен спать слева от жены: ответ вас удивит

Жизнь супружеской пары всегда считалась тонкой духовной сферой, полной тайн и запретов. Еще наши предки считали, что от того, как именно спит супруги в своей спальне, зависит счастье и благополучие их семьи. Так, у славян существовало четкое правило — жена должна спать с правой стороны от мужа. Мол, справа от нее тогда будет находиться тот, кому она полностью доверяет. То есть ее муж. Именно от этого и произошло известное выражение "правая рука", то есть верный и надежный помощник.

А еще у древних было мнение, что правая рука является символом открытости и правды. Даже сейчас, произнося клятву, на Библию кладут правую руку. За этикетом здороваются, протягивая правую руку, чем демонстрируют свои благие намерения. А вот левая рука издавна считалась символом обмана, коварства. Поэтому мужчина, не желавший, чтобы его жена была ему неверной, ложился слева от нее.

На то, с какой стороны спят супруги, обращали внимание не только славяне. Согласно фэншуй, женщина должна спать с правой стороны от мужчины, ведь эта сторона считается "женской", с уникальной энергией. Ложась слева, женщина словно подавляет ее. В Китае и Японии давно считалось, что если жена спит слева от мужа, она не сможет зачать и выносить ребенка.

С какой стороны должна спать жена по эволюционной психологии

С какой стороны должна спать жена / Фото: Pexels

На протяжении веков у мужчин и женщин формировались две стороны тела: оборонительная и доверительная. У мужчин оборонной есть правая сторона, а у женщин — левая. Поэтому, если мужчина ложится от тебя справа, значит, он не доверяет.

В идеале, если супруги ложатся друг к другу доверительной стороной, значит они создают единое целое, удерживая оборону против окружающей среды. В древности слева от женщины всегда размещали трубку с ребенком. Левой женщина убаюкивала малыша.

Что говорит наука: как должны спать супруги

Согласно современной медицине, главное не то, как именно супруги располагаются в спальне, а крепкий и здоровый сон. Если вы любите спать на боку, тогда лучше выбирать правый, чтобы вес внутренних органов не давил на сердце. Если спите на спине – выбирайте такую сторону, чтобы не мешать спать партнеру.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: