Почему мужчина готов уйти из семьи ради другой женщины: 9 причин

Несмотря на обещание сохранять верность всю жизнь, некоторые мужчины задумываются о том, чтобы расторгнуть свой брак ради другой.

На самом деле, существует множество причин, по которым мужчина может уйти из семьи. Психологи выделяют девять основных, хотя их гораздо больше. Рассказываем, почему мужчина готов покинуть свою семью ради другой женщины.

Почему мужчина уходит из семьи: 9 причин

Поиск острых ощущений. Когда мужчине кажется, что он застрял в быту и повседневной рутине, он постарается поискать что-нибудь новое. И дело не в том, что мужчина разлюбил свою вторую половинку, ему просто будет хотеться приключений и перемен в своей однообразной жизни.

Когда мужчине кажется, что он застрял в быту и повседневной рутине, он постарается поискать что-нибудь новое. И дело не в том, что мужчина разлюбил свою вторую половинку, ему просто будет хотеться приключений и перемен в своей однообразной жизни. Мужчине стало скучно. Там, где исчезают эмоции и страсть, поселяется скука и однообразие. Мужчине хочется чем-то вдохновляться, и если этого нет в семье, он начнет поиски на стороне.

Там, где исчезают эмоции и страсть, поселяется скука и однообразие. Мужчине хочется чем-то вдохновляться, и если этого нет в семье, он начнет поиски на стороне. Он игрок. Мужчины охотники по своей натуре, поэтому им всегда хочется азарта и игр. Если дома "добыча" уже есть, цель достигнута, он может пойти дальше искать приключений. Такие мужчины будут флиртовать с другими женщинами, соблазнять и завоевывать их.

Мужчины охотники по своей натуре, поэтому им всегда хочется азарта и игр. Если дома "добыча" уже есть, цель достигнута, он может пойти дальше искать приключений. Такие мужчины будут флиртовать с другими женщинами, соблазнять и завоевывать их. Мужчина хочет потешить свое эго. Если мужчина не уверен в себе, не имеет внутренней точки опоры, он будет искать подтверждение извне. Для одного это может быть работа и карьерная гонка, для другого – внимание женщин, которое будет повышать его самооценку.

Если мужчина не уверен в себе, не имеет внутренней точки опоры, он будет искать подтверждение извне. Для одного это может быть работа и карьерная гонка, для другого – внимание женщин, которое будет повышать его самооценку. Он чувствует себя нереализованным. Если мужчину не устраивает что-либо в браке, он будет искать удовольствие в других отношениях. Это могут быть дополнительные эмоции, интеллектуальные или сексуальные потребности, удовлетворение которых предлагает другая женщина.

Если мужчину не устраивает что-либо в браке, он будет искать удовольствие в других отношениях. Это могут быть дополнительные эмоции, интеллектуальные или сексуальные потребности, удовлетворение которых предлагает другая женщина. Человек стремится к свободе. Семейная жизнь для такого человека может казаться подлинным испытанием. Поскольку приходится ограничивать себя выполнением определенных обязанностей перед женой и детьми. Поэтому мужчина может искать другую связь, где он будет чувствовать себя свободным от семейных обязательств.

Семейная жизнь для такого человека может казаться подлинным испытанием. Поскольку приходится ограничивать себя выполнением определенных обязанностей перед женой и детьми. Поэтому мужчина может искать другую связь, где он будет чувствовать себя свободным от семейных обязательств. Отсутствие эмоциональной близости. Если между супругами нет понимания и эмоциональной привязанности, мужчина ищет удовлетворение этой потребности у другой женщины. Которая, как ему кажется, лучше его понимает, больше уважает и заботится о нем.

Если между супругами нет понимания и эмоциональной привязанности, мужчина ищет удовлетворение этой потребности у другой женщины. Которая, как ему кажется, лучше его понимает, больше уважает и заботится о нем. Он чувствует себя недооцененным. Если в браке не ценят старания супруга, его действия, достижения, не поддерживают инициативы, тогда он может уйти из семьи. Мужчине важно чувствовать, что им восхищаются, признают его авторитет, ценят и уважают.

Если в браке не ценят старания супруга, его действия, достижения, не поддерживают инициативы, тогда он может уйти из семьи. Мужчине важно чувствовать, что им восхищаются, признают его авторитет, ценят и уважают. Он подвержен влиянию других мужчин. Если у его друзей или коллег по работе есть связи на стороне, то мужчина по примеру других также будет искать женщин, чтобы подтвердить свою принадлежность к обществу. Которое может подтолкнуть его к семейной измене, потому что считает это нормой.

Читайте также:

Как научиться говорить "нет": как правильно отказывать людям

Фортуна, деньги и успех всегда на их стороне: названы имена самых счастливых женщин

Кто ваш архангел по знаку зодиака: проверьте по списку