Почему мужчина поворачивается к тебе спиной во сне: действительно ли это влияет на отношения

Многие женщины начинают волноваться, когда узнают, что муж всегда спит, отвернувшись от них. Действительно ли это значит, что он вас не любит? Давайте разбираться.

Почему некоторые люди поворачиваются спиной к своим партнерам во время сна? Значит ли это, что чувства уже прошли? В этом вопросе пытались разобраться британские учёные.

Они провели эксперимент и собрали статистику, опросив 200 пар. Согласно результатам этого исследования было обнаружено, что 43% пар спят, отвернувшись друг от друга. Лишь 30% спят обнявшись и всего-навсего 4% повернувшись к партнеру лицом. Почему так? Ученые уверены, что лучше обращать внимание на расстояние между мужем и женой на кровати.

Исследователи утверждают, что люди, спящие примерно в 3 см друг от друга, самые счастливые. Они комфортно чувствуют себя в отношениях. Согласно статистике, 12% влюбленных пар спят именно так.

Если же между партнерами расстояние более 72 см, люди в паре менее счастливы и довольны своей жизнью. Статистически число таких пар составляет около 3%.

Ученые уверены, что гораздо важнее сохранять близкий контакт друг с другом, чем обращать внимание на положение во время сна. Именно физическая близость является залогом глубокого доверия и безопасности в паре.

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