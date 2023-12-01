Почему мужчина вдруг перестал писать и исчез: 3 небанальные причины

Если так произошло, что вы познакомились в интернете или просто у вас отношения на расстоянии, и мужчина вдруг исчез, то на это есть причины. Такие отношения имеют много подводных камней, поскольку вы не видите того, что происходит у мужчины в жизни. А он то исчезает, то вдруг появляется, и причин на такое поведение вроде бы нет. Впрочем, психологи отмечают, что здесь женщине стоит задуматься, стоит ли вообще продолжать такие отношения. Рассказываем, почему мужчины вдруг прекращают писать и куда-то исчезают.

Причина №1: другая женщина

Это одна из главных причин, почему мужчина то исчезает, то вдруг снова появляется. Он банально может быть женат или у него просто есть другая, кроме вас. И не зависимо от того, что он говорит, следует проверить наличие другой женщины. Возможно, он поссорился со своей женой, и просто решил ради развлечения завести другие легкие отношения, ни к чему не обязывающие.

Причина №2: поиск приключений или спортивный интерес

Есть категория мужчин, которые посредством общения в интернете пытаются повысить свою самооценку. Поскольку в реальном мире не могут похвастаться какими-либо выдающимися успехами или достижениями. И все, что такому мужчине нужно – это получить подтверждение того, что им интересуются и восхищаются. И когда он получает свою сатисфакцию, то вдруг бесследно исчезает.

Причина №3: мужчина решил, что неинтересен вам

Женщины думают, если будут холодно обращаться с мужчиной, таким образом, будут вызывать у него больший интерес и желание. Но мужчина такое поведение может воспринять по-своему. Например, подумать, что он не интересен женщине, поскольку она не отвечает на его сообщение или мало с ним общается, не проявляет никакой инициативы. В таком случае следует проявлять больший интерес к мужчине, чтобы он вдруг не исчез. Кто знает, возможно, это тот самый, на всю жизнь.

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