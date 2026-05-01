Почему мужчины быстро теряют интерес: сваха назвала 11 отталкивающих привычек
Мелкие ежедневные привычки могут как усилить привлекательность, так и разрушить ее. Сваха рассказала, на что именно обращают внимание мужчины во время знакомства.
Сваха из австралийского Перта Луанн Уорд заявила, что мужчины при знакомстве оценивают значительно больше, чем внешность. По ее словам, решающую роль играют мелкие поведенческие сигналы, которые человек демонстрирует в повседневных ситуациях.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Эксперт, которая более трех десятилетий работает в сфере знакомств, поделилась перечнем из 11 привычек, которые, по ее мнению, могут влиять на уровень заинтересованности. Она отмечает: речь не о стремлении к идеальности, а о том, как человек ведет себя в мелочах и насколько комфортно чувствует себя сам с собой.
Одним из первых сигналов является внешний вид и то, как одежда «сидит» на человеке. По словам Уорд, вещи, которые не соответствуют фигуре — слишком тесные или чрезмерно свободные — могут создавать впечатление неуверенности или дискомфорта. В то же время более привлекательным выглядит человек, который принимает себя и выглядит естественно.
Отдельное внимание она уделяет поведению в обычных бытовых ситуациях. Например, манеры за столом. Речь идет не о знании сложного этикета, а о том, как человек ест и ведет себя во время общения. Именно эти детали, по словам свахи, могут показать уровень внутреннего комфорта.
К малозаметным, но показательным сигналам она также относит такие вещи, как обращение с личными вещами. Даже то, где человек оставляет сумку, может свидетельствовать об уровне собранности и самоконтроля.
Уорд отмечает, что значительную роль играет гигиена и общий уход за собой. Чистые волосы, опрятный вид и отсутствие посторонних запахов формируют первое впечатление и, по ее словам, надолго запоминаются. Она также обращает внимание на состояние рук и ног, которые могут свидетельствовать о внимательности к деталям.
Отдельно эксперт выделяет реакцию на непредсказуемые ситуации. Если что-то идет не по плану — например, ошибка в заказе или мелкое неудобство — именно поведение в этот момент может стать решающим. Способность сохранять спокойствие и быстро адаптироваться, по ее словам, положительно влияет на общее восприятие.
Еще одним важным фактором является язык тела. Уорд отмечает, что осанка, движения и способ входа в помещение задают тон еще до начала разговора. Уверенное, расслабленное поведение создает ощущение стабильности, тогда как суетливость или скованность могут сигнализировать о напряжении.
Среди сигналов, которые усиливают привлекательность, она называет искреннюю улыбку. Речь идет не о демонстративной реакции, а о естественной открытости и вовлеченности в общение.
В то же время эксперт отмечает: даже простые вещи, например неухоженные волосы или общий неопрятный вид, могут создать впечатление недостатка внимания к себе. По ее словам, люди реагируют не только на внешность, но и на то, какие усилия стоят за этим образом.
Подытоживая, Уорд отмечает, что мужчины обычно не анализируют отдельные недостатки. Вместо этого они воспринимают общий уровень стандартов, которых человек придерживается в повседневной жизни, даже тогда, когда за ним никто не наблюдает.
Она также добавила, что первое впечатление может сформироваться очень быстро — иногда в течение нескольких минут. За это время поведение, которое сигнализирует о неуверенности или напряжении, может снизить интерес, тогда как спокойствие и естественность, наоборот, повышают его.
Напомним, психолог Марк Треверс ранее предупреждал, что одна ошибка способна уничтожить даже крепкие отношения навсегда.