Почему мужчины переживают из-за размера своего пениса — есть объяснение

От 45 до 68% мужчин испытывают беспокойство из-за размера полового члена, выяснили врачи Пекинского университета в Китае Кай Хонг и Хаоченг Лин.

Об этом пишет The Sun.

По мнению ученых, многие мужчины беспокоятся из-за размера полового члена, потому что в подростковом возрасте многие из них получали знания о сексе из порно. В фильмах для взрослых, как правило, снимаются актеры, имеющие большой пенис, из-за чего у зрителей и развивались неправильные представления о мужестве.

По этой же причине, как отмечают Гонг и Лин, 73% участников исследования оказались склонны преувеличивать размер своего полового органа в среднем на один сантиметр как в состоянии покоя, так и во время эрекции.

В то же время, по данным экспертов, в подавляющем большинстве опасения мужчин относительно размера пениса необоснованны: 85% опрошенных женщин заверили, что их удовлетворяет размер пениса их партнера и интимная жизнь с ним в целом.

Ранее сообщалось, что среди женщин существуют теории, как по внешним признакам мужчины определить длину его предмета гордости. Считается, что размер можно понять, посмотрев на нос или большой палец мужчины, мол, чем больше — тем лучше. Впрочем, профессиональные эксперты уверены: это полный бред.