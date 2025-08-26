Почему мы идеализируем партнера и чем это опасно

Отношения / © pixabay.com

Реклама

Все мы имеем представление об идеальном партнере. Но что если эти идеалы не просто отражают, кого мы ищем, а реально меняют то, как мы видим своего партнера и выбираем потенциальных кандидатов.

Как наше представление «типажа» идеального партнера может влиять на наш выбор и восприятие человека, говорится в новом исследовании, опубликованном в Personality and Social Psychology Bulletin.

По словам ученых, наши представления об идеале могут искажать восприятие реальности и влиять на решения в отношениях. Кроме того, через эту идеализацию партнера мы воспринимаем другого человека не таким, как он есть на самом деле.

Реклама

Как идеалы формируют наши решения

Чтобы понять, как идеалы формируют наши решения, психологи Ариана да Силва Фрост и Пол Иствик провели два эксперимента из более 3600 участников, которые уже были в отношениях.

Они использовали геймифицированную игру DateFest:

Участники видели 24 потенциальных партнера и решали, хотели бы пойти на свидание.

Исследователи манипулировали, насколько участники ценят одну черту — сначала вымышленную Reditry, затем реальную — молодость.

После игры участники оценивали своего партнера, друзей и потенциальных кандидатов.

Цель была проста — проверить, могут ли наши идеалы менять не только мнение о конкретном партнере, но и восприятие людей вокруг.

Главные выводы ученых

Мотивированная проекция

Реклама

Люди, которые стали ценить молодость больше, видели своего партнера более молодым и привлекательным. То есть, мы склонны видеть в партнерах то, что хотим видеть.

Выбор среды

Те, кто ценил сильнее риса, показали больший интерес к партнерам, которые имели эту характеристику. Идеалы не только изменяют восприятие, но и устремляют романтические возможности.

Эффекты восприятия

Реклама

Участники начали оценивать друзей и себя как более похожих на свой идеал, но этот эффект не всегда распространялся на незнакомых людей.

Удовлетворенность отношениями

Идеалы не всегда повышали удовлетворенность. Когда черта имела четкое реальное значение (молодость), эффект был слабее.

Как это влияет на оценку партнера

Ваш «идеальный тип» не просто фантазия — он активно формирует то, как вы оцениваете своего партнера. Идеалы могут изменять восприятие и направлять, где искать новые знакомства. То, что вы цените в партнере, может подталкивать вас видеть положительные черты в реальности, даже если их объективно меньше или вообще нет.

Реклама

Исследователи подчеркивают, что ваши «идеалы» — это не просто список желаемых черт. Они формируют восприятие реальности, влияют на оценку партнера и даже определяют, кого вы замечаете в романтической жизни. Понимание этого может помочь более осознанно относиться к собственным предпочтениям и выбору партнера.

Ранее ТСН.ua также писал о том, как именно должна спать пара: отдельно или вместе.