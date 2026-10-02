Почему мы не нравимся себе на фото: ученые объяснили, как работает эффект перевернутого лица

То, что мы видим в зеркале часто отличается от изображений на фото / © pexels.com

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Пожалуй, почти каждый человек хотя бы раз смотрел на неудачное фото и думал: «Неужели я действительно так выгляжу?» При этом отражение в зеркале кажется гораздо более приятным и привычным. Ученые объясняют, что дело не в том, что зеркало «улучшает» внешность, а фотография показывает настоящую — оба способа имеют свои особенности.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на объяснения специалистов по поведенческой науке и когнитивной нейронауке.

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Почему мы привыкаем именно к своему отражению

Зеркало показывает лицо в зеркальном отображении — то есть правая и левая стороны меняются местами. На первый взгляд разница кажется незначительной, но почти ни одно человеческое лицо не идеально симметрично.

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Один глаз может быть немного выше другого, одна сторона губ может подниматься сильнее во время улыбки, а форма бровей или щек может несколько отличаться. В зеркале мы каждый день видим эти особенности в перевернутом виде, поэтому именно к такой версии к себе мозг постепенно привыкает.

По словам поведенческого ученого Николаса Эпли из Чикагского университета, люди склонны больше нравиться тому, что им знакомо. Этот психологический принцип называют эффектом простой экспозиции: частое повторное столкновение с определенным образом делает его более привычным и приятным.

«Если вы регулярно видите себя как зеркальное отражение, со временем вам начинает нравиться именно этот образ себя», — объяснил Эпли.

Поэтому фото, на котором лицо не перевернуто, может показаться странным даже тогда, когда другие воспринимают его вполне нормально. Они привыкли именно к такой версии вашего лица, ведь видят вас не в зеркале.

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Почему камера может изменить черты лица

Но разница между зеркалом и фотографией не сводится только к перестановке левого и правого. Зеркало дает нам динамическое изображение: мы двигаемся, меняем выражение лица, поворачиваем голову и фактически сами выбираем самый приятный для себя ракурс.

Фотография делает обратное — она выхватывает одну конкретную долю секунды. В этот момент мы можем моргнуть, напрячь мышцы лица или просто оказаться под неудачным углом.

Кроме того, значения имеют расстояние до камеры, освещение и характеристики объектива. Особенно это заметно на селфи, когда телефон расположен очень близко к лицу: черты, которые оказываются ближе к объективу, могут казаться больше, а пропорции несколько измененными.

Именно поэтому фотография не всегда является точным «сканом» облика. Это двумерное изображение, созданное конкретной камерой, с определенного расстояния под определенным углом и в конкретном освещении.

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Какое лицо на самом деле видят другие

Если речь идет именно о зеркальном или незеркальном отображении, то люди вокруг видят вас так, как вы выглядите на фотографии без зеркального переворачивания. Однако это не означает, что любое фото точно передает вашу внешность.

Человек видит вас в движении, в трех измерениях и с разных расстояний. Она воспринимает не один застывший кадр, а множество выражений лица, жестов и изменений ракурса.

Поэтому самым близким к тому, как вас видят другие, будет не конкретное «идеальное» фото, а живое лицо в реальности. Фотография может передать его отдельные черты, но не воспроизводит полностью то, как выглядит человек во время общения.

Если же нужно получить максимально нейтральное фото, следует увеличить расстояние между камерой и лицом, не использовать слишком широкий угол, держать камеру примерно на уровне глаз и выбрать равномерное освещение. Так удастся снизить оптические искажения.

Почему мы иногда видим себя красивее, чем есть на фото

Есть еще один психологический момент. Исследование Николаса Эпли показало, что наше представление о собственном лице не всегда полностью совпадает с его нейтральным фотографическим изображением.

В его эксперименте участникам показывали серию фотографий их постепенно менявшихся лиц — от менее привлекательных до более привлекательных версий. В среднем люди чаще выбирали изображение, которое было немного привлекательнее их настоящего фото.

Впрочем, сам исследователь предостерегает от широких выводов. Участников фотографировали с нейтральным выражением лица в лабораторных условиях, что не полностью соответствует тому, как люди видят себя в повседневной жизни.

Другое исследование Валентины Каццато и его коллег показало еще более интересную особенность: наше представление о собственном лице может быть достаточно гибким. При быстром распознавании люди могут считать своим даже изображение, к которому добавили черты другого лица.

Итак, если фото кажется «не вашим», это не обязательно означает, что камера показала какую-нибудь скрытую правду. Скорее всего, вы просто увидели себя в другой конфигурации, к которой ваш мозг не привык.

Зеркало, фото или реальность: что ближе к правде

Зеркало показывает знакомую, но перевернутую версию лица. Фото показывает неперевернутое изображение, но может изменять пропорции в зависимости от камеры, расстояния, освещения и момента съемки.

Поэтому ни зеркало, ни случайный кадр с телефона не являются абсолютной правдой о внешности. Точнее представление о том, как вы выглядите для других, дает совокупность изображений с разных ракурсов, но даже они не заменяют живого восприятия человека.

А ощущение «я себе не нравлюсь на фото» в значительной степени может являться следствием того, что фотография показывает необычную для нас версию собственного лица.

Восприятие собственной внешности — последние исследования

Отношение к своему лицу зависит не только от зеркала или камеры. В материале о дисморфофобии специалисты обращают внимание, что постоянное сравнение себя с другими и чрезмерное внимание к внешности могут влиять на восприятие собственного лица и тела. В то же время, обычное недовольство неудачным фото само по себе не означает наличия расстройства.

Отдельно исследователи обращают внимание на влияние современных цифровых изображений. Идеализированные лица и стандарты красоты, которые люди каждый день видят в соцсетях и созданных ИИ изображениях, могут дополнительно менять представление о том, какой вид считается «нормальным» или привлекательным.

Важную роль играет и сам процесс фотографирования. Правильное освещение и расстояние до камеры могут существенно изменить, как на фотографии выглядят черты лица. Поэтому один неудачный кадр точно не стоит воспринимать как окончательный портрет собственного облика.

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