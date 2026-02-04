Почему мы просыпаемся за минуту до будильника: это не случайность

Будильник / © iStock

Пробуждение за несколько минут до сигнала будильника не случайность, а результат слаженной работы биологических часов человека. По словам исследователей, этот процесс регулирует супрахиазматическое ядро — группа нейронов в мозге. Это координирует циркадные ритмы и подготавливает организм к активности еще до фактического подъема.

Об этом пишет The Conversation.

Показатель качества сна

Главным механизмом такого явления является «кортизоловая реакция пробуждения». Если человек соблюдает стабильный режим, мозг заранее запускает гормональные изменения: повышает температуру тела, снижает уровень «гормона сна» мелатонина и вызывает выброс кортизола. Благодаря этому организм переходит в состояние бодрости непосредственно перед звуковым сигналом.

Специалисты отмечают, что состояние после пробуждения является ключевым индикатором здоровья. Если вы просыпаетесь до будильника бодрыми — ваш циркадный ритм работает правильно. Ощущение вялости и разбитости свидетельствует о низком качестве сна или прерывании глубокой фазы из-за нерегулярного графика.

Факторы воздействия и рекомендации

На способность организма самостоятельно «отслеживать время» негативно влияют стресс и тревога, которые провоцируют чрезмерный выброс кортизола, что приводит к преждевременным пробуждениям или бессоннице. Ученые утверждают, что научить организм просыпаться без будильника реально. Для этого необходимо:

Соблюдать стабильный режим (7–8 часов сна даже в выходные). Обеспечить доступ к естественному свету утром. Избегать кофеина, алкоголя и синего света экранов перед засыпанием.

Стабильный график позволяет избежать «инерции сна» — состояния дезориентации, возникающего при принудительном прерывании отдыха будильником.

