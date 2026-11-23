Как ограничить чтение тревожных новостей

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Открыли соцсеть, чтобы проверить одну новость, а через пол часа все еще листаете ленту? Это может быть думскролинг — бесконечное чтение преимущественно тревожных новостей. Рекомендательные системы могут усиливать этот эффект: они учитывают, на каких сообщениях вы задерживаетесь и с какими взаимодействуете.

Как алгоритм формирует ленту

Лента соцсети — это не всегда список публикаций в хронологическом порядке. Системы рекомендаций могут учитывать, что вы понравились, распространили или прокомментировали, какое видео досмотрели, а которое быстро пролистали. TikTok и Meta описывают взаимодействия пользователей как сигналы, влияющие на дальнейшие рекомендации. .

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Это не значит, что алгоритм «знает», что именно вас тревожит или намеренно пытается испортить настроение. Но ваше внимание — просмотр, комментарий или предпочтение — может повлиять на то, что система предложит дальше. Так в картине постепенно накапливаются похожие темы.

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Почему эмоциональные новости быстро распространяются

В исследовании 2017 года ученые проанализировали более 563 тысяч сообщений в Twitter на общественно противоречивые темы. В этой выборке каждое дополнительное слово с моральной и эмоциональной окраской было связано примерно с 20% большим распространением сообщения. Связь была заметнее среди людей с похожими взглядами.

В другом исследовании более 1100 участников в 17 странах смотрели видеосюжеты, а ученые измеряли их физиологические реакции. В среднем отрицательные новости вызвали более сильную реакцию, чем положительные, но участники отличались между собой.

Результаты исследований показывают, что эмоциональные сообщения могут распространяться активнее, а негативные новости — сильнее привлекать внимание.

Как ограничить поток новостей

Не обязательно полностью отказываться от новостей. Попытайтесь самостоятельно решать, когда и где их читать.

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Выделите для новостей отдельное время. Например, попробуйте заходить в ленту дважды в день на 15–20 минут и проверьте, удобно ли вам так. Это ориентир для личного опыта, а не неотклонимая норма.

Выключите излишние уведомления. Оставьте сообщения, необходимые для важных личных дел, а новостные пуши проверяйте, когда сами решите.

Не начинайте и не заканчивайте день с ленты. Не читайте новости сразу после пробуждения и перед сном; по возможности оставляйте телефон подальше от кровати.

Выберите несколько надежных источников. Переходите к ним напрямую, а не полагайтесь только на автоматическую подборку соцсети. Если лента подписок или хронологический режим, попробуйте их.

Прервите пролистывание . Спросите себя: «Изменит ли эта информация мои действия сегодня?» Если вы читаете те же новости по кругу, закройте приложение и переключитесь на прогулку, бытовое дело или разговор с близким человеком.

Как реже видеть плохие новости в соцсетях

Когда в ленте появляется нежелательное сообщение, отметьте его как неинтересное, скройте тему или отпишитесь от источника. Если соцсеть имеет такие настройки, можно также отфильтровать слова, перейти к ленте подписок, сбросить рекомендации или убрать связанные просмотры и поисковые запросы из истории. Так вы дадите системе понять, что схожего контента хотите видеть меньше.

Такие настройки влияют на рекомендации в конкретном сервисе, но не обязательно убирают тему поиска, сообщений от страниц, на которые вы подписаны, или пересланных материалов.

Чтобы реже возвращаться к новостной ленте, выключите ненужные уведомления и открывайте выбранные источники напрямую.

Когда следует обратиться за помощью

Обратите внимание на состояние после просмотра ленты. Напряженные плечи, сжатые челюсти, ускоренное сердцебиение или трудности с концентрацией могут являться поводом сделать паузу, отложить телефон, выпить воды, пройтись или поговорить с близким человеком.

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Если тревога, проблемы со сном или ощущение опустошенности не проходят и мешают повседневной жизни, обратитесь к семейному врачу или специалисту по психическому здоровью.

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