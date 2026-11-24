Почему на футболках появляются маленькие дырки и как этого избежать / © Freepik

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Небольшие дырки в нижней части футболок могут появляться даже после нескольких дней ношения новой одежды. Как выяснилось, причиной повреждения ткани часто становятся обычные предметы гардероба, которыми люди пользуются каждый день.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Поводом для обсуждения стала публикация одной женщины в Facebook, которая заметила, что на футболках её мужа регулярно появляются маленькие дырки в области живота. При этом её собственная одежда оставалась неповреждённой.

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По словам женщины, даже на совершенно новой футболке у мужа дырки могли появиться уже через день носки. Пользователи соцсетей предположили, что ткань повреждают пряжки ремней или молнии на брюках.

Почему на футболках появляются маленькие дырки

Стилист Элисон Гэри объяснила, что основной причиной таких повреждений обычно является постоянное трение ткани о фурнитуру джинсов или брюк. В частности, волокна материала могут постепенно стираться из-за контакта с металлическими пуговицами, заклепками, молниями и плотными швами в области ширинки.

Ускорить износ ткани могут также контакт с столешницей, ношение тяжёлой сумки через плечо, использование автомобильного ремня безопасности и стирка в стиральной машине. Дополнительное трение в сочетании с теплом тела способствует более быстрому появлению дыр.

Как защитить футболки от повреждений

По словам стилистки, самый простой и дешевый способ сохранить одежду — заправить футболку в брюки. При этом достаточно заправить только её переднюю часть, чтобы уменьшить контакт ткани с металлической фурнитурой.

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Еще один вариант — выбрать ремень, пряжка которого будет создавать меньшее трение и не повреждать материал.

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