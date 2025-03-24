Почему на Пасху красят яйца: откуда взялась столь интересная традиция

Традиция красить пасхальные яйца происходит еще с давних времен. Любопытно, что обычай существовал еще до христианства.

На самом деле, украшение яиц — это традиция, которая уходит в эпоху христианства. Точный момент, когда христиане начали красить яйца, затерянные в истории, но это стало частью празднований Пасхи веками. Почему же красим пасхальные яйца? Узнайте больше об истории этой весенней традиции.

Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху: древние времена

Историки считают, что украшение яиц было распространено во многих культурах. Археологи обнаружили резные яйца страусов в Африке, а также украшенные яйца в древних могилах, имеющих возраст более 5 000 лет. Яйца также обменивались культурами, где ассирийские и финикийские художники создавали сложные узоры на них. Эта традиция распространялась через границы, включая разные регионы, пишут в Smithsonian Magazine.

Историки считают, что древние персы тоже красили яйца. В зороастрийской традиции эти яйца размещали на алтарях во время празднования Персидского Нового года (Навруз), приходящегося на весеннее равноденствие.

Эта традиция имеет древние корни в Персии и зороастризме, но сейчас практикуется по всей Евразии среди персидских и тюркских народов разных вероисповеданий. Особенно популярен был красный цвет, и красные яйца иногда являются основной частью празднований, хотя сейчас алтари могут включать все цвета. В некоторых регионах однотонные украшения уступили место яйцам с многоцветными декорациями.

Историки считают, что Трипольская культура, существовавшая в Центральной Европе от 4500 до 3000 года до н.э., также красила яйца. Эта практика могла перерасти в современные писанки или украинские пасхальные яйца.

Когда крашеные яйца стали частью христианства

Почему на Пасху окрашивают яйца / Фото: pixabay.com

Когда христианство распространилось в Украину в 10 веке, старая традиция рисовать на яйцах воском и красить их, известная как писанки, стала ассоциироваться с новой религией. В греческой православной традиции красные яйца символизируют кровь Иисуса, которую он пролил на кресте, а также напоминание о моменте, когда Мария Магдалина нашла пустую гроб Христа, а ее корзина с яйцами стала ярко красной.

В 1290 году король Англии Эдуард I приказал покрасить или покрыть золотой фольгой 450 яиц, которые должны были подарить королевским родственникам и свите. В 13 веке крестьяне дарили яйца лордам или церкви. Историки нашли доказательства того, что окрашивание пасхальных яиц было привычным в 16 и 17 веках.

Лишь в конце 19 века яйца стали сладкими подарками для детей благодаря викторианцам, которые обожали семейные традиции. Они помогли перенести искусство окрашивания пасхальных яиц в современную эру и популяризировали их поиск на Пасху. Белый дом присоединился к этой традиции, проведя первое такое событие в 1878 году.

Что символизируют пасхальные яйца

Яйца являются общим символом плодородия, возрождения и жизни, поэтому неудивительно, что они стали ассоциироваться с воскресением Иисуса. Яйцо символизирует новую жизнь, исходящую из скорлупы, так же, как Христос воскрес из гроба. Некоторые семьи включили пасхальные яйца в свои традиции, добавляя сцены из Воскресения в пластиковые яйца, чтобы научить детей истории Пасхи.

Историки полагают, что Великий пост также способствовал популяризации пасхальных яиц. В Средние века этот продукт часто запрещался во время поста, когда проходил период воздержания от жирной пищи. Когда праздник приходил, празднично украшенные яйца можно наслаждаться во время Пасхальных празднований, как это происходит и сегодня.

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