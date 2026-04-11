Почему на Пасху не ходят на кладбище: объяснение, которое удивит многих

Накануне Пасхи некоторые украинцы задумываются: уместно ли идти на кладбище в день Светлого Воскресения и не противоречит ли это церковным традициям. Для кого-то это привычная практика — «навестить» родных в праздник, однако в христианстве к этому относятся иначе.

Можно ли посещать кладбище на Пасху и когда это делать правильно, рассказал протоиерей, доктор наук по богословию, профессор Киевской православной богословской академии Виталий Клос в комментарии «РБК.Украина».

Протоиерей объяснил, что Пасха — это праздник, символизирующий победу над смертью. В этот день акцент смещается с тоски — к всеобщей радости Воскресения.

«Когда мы говорим о кладбищах, то действительно на Пасху, Пасхи Христовой, Светлого Воскресения Христова не принято ходить на кладбища. Свет торжества, Великий праздник — не совместим с грустью и моментами, связанными с умершими. Мы говорим о Воскресении в этот день, молимся и радуемся», — объяснил он.

По его словам, всю неделю после Пасхи (Светлая седмица) в храмах не совершаются заупокойные службы и панихиды. Это время, когда все внимание верующих сосредоточено исключительно на событиях Воскресения.

Для тех, кто стремится разделить радость праздника с умершими родственниками, церковь установила специальный день — Радоницу. Это первый официальный случай для заупокойной молитвы после Пасхи.

«Согласно уставу Святой Православной церкви, первый день, когда мы молимся за упокой — это после того, как происходит Светлая неделя, Антипаска, Фомина воскресенье и соответственно уставу, второй день, а это вторник, совершается молитва за упокой», — пояснил протоиерей.

