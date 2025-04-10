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Разное
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Почему на Пасху пьют именно кагор и как выбрать настоящее церковное вино

Кагор считается вином, символизирующим кровь Иисуса Христа. Его насыщенный темно-красный цвет недаром ассоциируется с жертвенностью и любовью Христа к человечеству.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Почему на Пасху пьют именно кагор

Почему на Пасху пьют именно кагор. / © pixabay.com

На Пасху после торжественной службы украинские семьи собираются за праздничным столом. Среди традиционных блюд – кулич, пасхальные яйца, мясо, сыр, а еще – бокал красного вина. Но не любого, а именно кагора. В христианской традиции этот напиток имеет особое значение.

Об этом пишет издание "Махала".

Почему именно кагор?

Кагор считается вином, символизирующим кровь Иисуса Христа. Его насыщенный темно-красный цвет недаром ассоциируется с жертвенностью и любовью Христа к человечеству. Именно поэтому это единственное вино, которое церковь признает и использует в своих обрядах — от литургии до освящения на великие праздники, в частности, Пасха.

История происхождения церковного вина

Почему на Пасху пьют именно кагор. / © Фото из открытых источников

Почему на Пасху пьют именно кагор. / © Фото из открытых источников

Название "кагор" происходит от французского города Каор (Cahors) на юго-западе Франции. Именно оттуда происходят так называемые черные вина — чрезвычайно насыщенные, глубокие по цвету и вкусу. В XIV веке, когда папой стал француз Иоанн XXII, вино из его родного региона стали использовать в богослужениях. С этого времени кагор закрепился как "церковное" вино.

Каким должен быть настоящий кагор?

Хороший кагор – это густое, почти непрозрачное красное вино с выразительными ароматами черных ягод, джема, шоколада. Вкус — насыщенный, с легкой горчинкой в послевкусии. Пьют его медленно, маленькими глотками, не разбавляя.

Кагор – единственное вино, которое можно освящать в церкви. Поэтому он занимает почетное место на пасхальном столе — рядом с пасхой и писанками.

Как не наткнуться на подделку

По своей популярности кагор часто фальсифицируют. Есть несколько простых способов распознать качественное вино:

  • Разведение водой. Если добавить воду в соотношении 1:2 и дать настояться, настоящий кагор не изменит цвет и не будет иметь посторонних запахов или кислинки.

  • Этикетка. Настоящий кагор изготовляют из винограда сорта Каберне Совиньон или подобных красных сортов. Если на контретикетке указаны только виноматериалы, перед вами, скорее всего, винный напиток, а не настоящее вино.

  • Цвет и густота. Кагор должен быть плотным, темным, с фиолетовым оттенком, а не светлым или прозрачным.

Кагор – это больше, чем просто вино. Это символ веры, памяти и духовной глубины праздника. Выбирая этот напиток на Пасху, мы не просто придерживаемся традиции — мы чествуем ее содержание.

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