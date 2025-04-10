Почему на Пасху пьют именно кагор и как выбрать настоящее церковное вино

Почему на Пасху пьют именно кагор. / © pixabay.com

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На Пасху после торжественной службы украинские семьи собираются за праздничным столом. Среди традиционных блюд – кулич, пасхальные яйца, мясо, сыр, а еще – бокал красного вина. Но не любого, а именно кагора. В христианской традиции этот напиток имеет особое значение.

Об этом пишет издание "Махала".

Почему именно кагор?

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Кагор считается вином, символизирующим кровь Иисуса Христа. Его насыщенный темно-красный цвет недаром ассоциируется с жертвенностью и любовью Христа к человечеству. Именно поэтому это единственное вино, которое церковь признает и использует в своих обрядах — от литургии до освящения на великие праздники, в частности, Пасха.

История происхождения церковного вина

Почему на Пасху пьют именно кагор. / © Фото из открытых источников

Название "кагор" происходит от французского города Каор (Cahors) на юго-западе Франции. Именно оттуда происходят так называемые черные вина — чрезвычайно насыщенные, глубокие по цвету и вкусу. В XIV веке, когда папой стал француз Иоанн XXII, вино из его родного региона стали использовать в богослужениях. С этого времени кагор закрепился как "церковное" вино.

Каким должен быть настоящий кагор?

Хороший кагор – это густое, почти непрозрачное красное вино с выразительными ароматами черных ягод, джема, шоколада. Вкус — насыщенный, с легкой горчинкой в послевкусии. Пьют его медленно, маленькими глотками, не разбавляя.

Кагор – единственное вино, которое можно освящать в церкви. Поэтому он занимает почетное место на пасхальном столе — рядом с пасхой и писанками.

Как не наткнуться на подделку

По своей популярности кагор часто фальсифицируют. Есть несколько простых способов распознать качественное вино:

Разведение водой. Если добавить воду в соотношении 1:2 и дать настояться, настоящий кагор не изменит цвет и не будет иметь посторонних запахов или кислинки.

Этикетка. Настоящий кагор изготовляют из винограда сорта Каберне Совиньон или подобных красных сортов. Если на контретикетке указаны только виноматериалы, перед вами, скорее всего, винный напиток, а не настоящее вино.

Цвет и густота. Кагор должен быть плотным, темным, с фиолетовым оттенком, а не светлым или прозрачным.

Кагор – это больше, чем просто вино. Это символ веры, памяти и духовной глубины праздника. Выбирая этот напиток на Пасху, мы не просто придерживаемся традиции — мы чествуем ее содержание.

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