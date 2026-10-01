Почему на Покров девушки молятся о замужестве: как издавна просили о любви и гадали на судимого

Свадьба.

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Покров в украинской народной традиции был особым днем для незамужних девушек. Считалось, что после него начинается пора осенних свадеб. Именно поэтому девушки просили Пресвятую Богородицу о добром муже, счастливом браке и семейной жизни.

Почему именно Покрова и откуда уходит традиция, читайте в материале ТСН.ua.

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Причина была не только в вере, но и в традиционном сельском календаре. В Покров завершали основные полевые работы, собирали урожай, и в селах начиналась пора свадеб, сватов и вечерниц. Свадебный сезон обычно продолжался до начала Филипповского поста.

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Впрочем, особое значение празднику придавало само название — Покрова — то есть покрывало. Ведь с давних времен в традиционной украинской свадьбе покрытие головы молодой было одним из важных обрядов. Девичий венок меняли на платок, чепец или другой головной убор замужней женщины. Это символизировало переход девушки к новому семейному статусу.

Именно поэтому народное пожелание «покрыть головушку» фактически означало: выйти замуж и стать женой. Отсюда и известный образ Покрова, «покрывающей» девушку брачным венцом.

Как девушки просили о сужденном

В народной традиции незамужние девушки шли в церковь на Покров и молились Богородице о браке. Особенно известна была просьба: «Святая Покровенька, покрой мне головушку…»

В разных регионах слова отличались. Например, в Черниговской области просили: «Святая Покровенька, покрой мне головушку хоть портянкой, потому что очень девкой надоело». На Подолье звучало: «Святая мать, Покровенька, завини мою головушку… найся девкой не мучаю».

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Были и более развернуты пожелания — не просто о замужестве, а о счастливой семье: «Покрова, Покрова! Покрой мне голову, чтобы я была женщиной, чтобы мне весело жилось с мужем молоденьким, с ребенком веселеньким».

Девушки просили не столько «любого» жениха, сколько хорошего мужа, счастливой супружеской жизни и детей.

Как гадали на Покрову

В разных регионах Украины существовали народные гадания и девичьи обряды, связанные с будущим браком. Заметим, что речь идет именно о фольклорной традиции, а не о церковном обряде. Исследователи народной культуры фиксировали на Покрове разные способы «узнать» о будущем муже или приблизить замужество.

К примеру, в одном из описаний народной традиции упоминается гадание с полотенцем: девушки вешали его на дерево, пели обрядовую песню, а после ее завершения бежали к полотенцу. Считалось, что та, которая первой схватит его и накроет им голову, скорее всего выйдет замуж.

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Также накануне Покрова девушка могла произнести пожелание: «Покрой землю снежком, а меня женышком», а затем ждать вещего сна о суженом.

Как девушки молятся на замужество

Эти практики тоже относятся к народным верованиям, а не к христианскому богослужению. Церковь ведь не устанавливает отдельного правила, мол, незамужняя девушка должна именно на Покров прочитать определенную молитву, чтобы выйти замуж. Т

радиция молиться о браке на Покров является прежде всего народной. В то же время обращаться к Богородице с просьбой о доброй семье, любви, согласии и будущих супругах вполне естественно для христианской молитвы:

«Пресвятая Богородица, моли Бога о мне. Помоги мне встретить человека, с которым смогу создать хорошую, любящую и крепкую семью. Прости мне мудрость распознать истинную любовь, терпение, взаимное уважение и мир в будущей семье».

Заметим, пусть народные гадания пусть остаются частью фольклора. Ведь сама Покров для христиан — это прежде всего праздник молитвы, покровительства и доверия к Богу, а не день магических ритуалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что строго-настрого запрещено делать на Покров.

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