Почему на поминках едят только ложками: можно ли использовать вилки и ножи

В Украине есть традиция использования ложек на поминальном столе.
В Украине существует традиция, что на поминальные обеды на стол кладут только ложки. Считается, что острые предметы отгоняют душу умершего.
Действительно ли на поминках нельзя пользоваться вилками и ножами, рассказал священник Алексей Филюк.
"Это выдумки. Есть можно и вилками, и ложками, и ножами пользоваться. Мы же живем в 21 веке, а не в Средневековье", — рассказал он.
Священник называет выдумками, что в народе запрет пользоваться вилками связывают с тем, что якобы душу умершего можно проткнуть.
Напомним, священник рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Ведь среди украинцев существует традиция этой работы. Мол, иначе — душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".