Почему на поминках едят только ложками: можно ли использовать вилки и ножи

В Украине есть традиция использования ложек на поминальном столе.

В Украине существует традиция, что на поминальные обеды на стол кладут только ложки. Считается, что острые предметы отгоняют душу умершего.

Действительно ли на поминках нельзя пользоваться вилками и ножами, рассказал священник Алексей Филюк.

"Это выдумки. Есть можно и вилками, и ложками, и ножами пользоваться. Мы же живем в 21 веке, а не в Средневековье", — рассказал он.

Священник называет выдумками, что в народе запрет пользоваться вилками связывают с тем, что якобы душу умершего можно проткнуть.

Напомним, священник рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Ведь среди украинцев существует традиция этой работы. Мол, иначе — душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

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