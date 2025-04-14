Почему на рукавах пиджаков есть пуговицы: ни за что не догадаетесь, какое у них назначение

Почему на рукавах пиджаков есть пуговицы / © Pixabay

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Чаще всего эти пуговицы вообще не имеют никакой практической функции — они пришиты исключительно как декоративный элемент. Но несмотря на это, их можно увидеть на каждом пиджаке, независимо от марки, стиля или стоимости изделия.

Как возникла эта мода и действительно ли пуговицы на рукавах когда-то выполняли полезную функцию? Есть немало версий их происхождения — от легендарных и сомнительных до вполне логичных и исторически обоснованных.

Легенда о Наполеоне

Эта версия — самая известная, но и одна из самых сомнительных. Согласно ей, инициатором появления пуговиц на манжетах был сам Наполеон Бонапарт. Якобы он приказал пришить к рукавам униформы металлические пуговицы, чтобы солдаты не вытирали лицо или нос рукавами, портя внешний вид мундиров. Пуговицы, особенно зимой, должны были создавать дискомфорт во время такого жеста, заставляя воинов пользоваться платками.

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Однако эта история не выдерживает проверки фактами. Историки отмечают, что подобные декоративные элементы появились еще в XVII веке — задолго до Наполеона. А широкое использование металлических пуговиц на военной форме началось только после 1784 года. Так что эта версия — скорее привлекательная выдумка, чем историческая правда.

«Пулевая» теория

Существует еще одна популярная версия, согласно которой пуговицы на манжетах когда-то исполняли роль «запасных пуль» — в случае крайней необходимости солдат мог вытащить пуговицу и использовать ее для зарядки ружья.

Однако эта теория тоже не имеет никаких исторических доказательств. Нет достоверных упоминаний или подтверждений такого использования пуговиц в официальных источниках. Все подобные упоминания — это художественные выдумки, которые могут встречаться в литературе. Следовательно, эта версия является только еще одним мифом.

Наиболее правдивая версия

Наиболее убедительная и документально подтвержденная версия происхождения пуговиц на манжетах связана с врачами, в частности хирургами. В XVII веке в лондонском районе Севил-Роу медики часто заказывали костюмы с пуговицами на манжетах, чтобы в случае необходимости быстро открыть рукав и закатать его, не снимая всю верхнюю одежду во время оказания неотложной медицинской помощи.

Это решение оказалось настолько удобным и практичным, что со временем стало популярным трендом. Пуговицы начали появляться на военной форме и гражданской одежде мужчин.

В историческом контексте функциональные пуговицы стали признаком дорогой, индивидуально сшитой одежды, поскольку их изготовление требовало сложного ручного труда и выполнялось только опытными мастерами. Поэтому такие элементы могли себе позволить только врачи и аристократы.

Однако с развитием массового производства в XX веке большинство фабрик начали пришивать чисто декоративные пуговицы, имитируя традиционный стиль, но без практической функции. Это позволило сохранить классический вид одежды, при этом значительно снизив затраты на ее производство.