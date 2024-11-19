Почему на самом деле нельзя ставить новогоднюю елку в ноябре: эти причины вас точно удивят

Даже если вам очень хочется впустить праздник в свой дом, от идеи поставить елку в ноябре лучше отказаться.

В ноябре многие уже задумываются о том, чтобы поставить новогоднюю елку и создать праздничное настроение. Однако народные приметы говорят нам, что спешить не следует. Иначе будете сожалеть об этом в течение всего грядущего года.

Можно ли ставить рождественскую елку в ноябре по народным приметам

Народные приметы говорят, что преждевременная установка новогодней елки может принести за собой ряд неприятностей. В первую очередь, они связаны с финансовыми проблемами. Если вы рано украсите свой дом рождественскими атрибутами, то можете "растворить" энергетику грядущего года, отвечающую за деньги. Тогда появляется большой риск, что в 2025 году вы столкнетесь с непредсказуемыми расходами, а о прибыли придется забыть.

Также поверья указывают, что украшение новогодней елки в ноябре может стать причиной проблем со здоровьем всех членов семьи. У многих могут внезапно обостриться хронические заболевания, появиться недуги, о которых вы никогда раньше не слышали. Чтобы уберечься, стоит украсить елку не раньше 22 ноября, а лучше уж в декабре.

Рациональные причины, почему следует отказаться от украшения елки в ноябре

Существует и практичная причина, почему следует подождать. Особенно важна она в том случае, если вы украшаете живое дерево. К новогодней ночи оно потускнеет, приятный запах хвои выветрится, а иглы начнут активно осыпаться. Елка скоро прекратит дарить праздничную атмосферу.

Помните, что хвойные имеют ограниченный срок жизни в теплом помещении. Даже если вы будете хорошо за ними ухаживать, они не будут выглядеть свежо в течение долгого периода. Поставив рождественскую елку на 2 месяца раньше, вы рискуете встретить Новый год с голым деревом.

Когда лучше устанавливать новогоднюю елку 2024 года в Украине.

Лучшее время для украшения рождественской елки является декабрь месяц. В конце года есть несколько энергетически сильных дней, которые будут благоприятными для этого дела и помогут привлечь в дом удачу. В частности:

6 декабря — День святого Николая, который является энергетически сильной датой, дающей приверженность символу грядущего года вплоть до 2026;

24 декабря — Сочельник, когда вся семья собирается за праздничным столом в канун Рождества Христова, наряжая елку этого дня, стоит загадывать свои величайшие желания;

27 декабря – сильная дата для украшения елки, если вы хотите вовлечь в свою жизнь отношения, счастье в любви и настоящие чувства.

Конечно, каждый сам решает, когда ему ставить новогоднюю елку. Однако, соблюдение народной мудрости поможет сделать период ожидания Нового 2025 еще более очаровательным и гармоничным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: