Почему на телефонах во времена СССР были не только цифры, но и буквы

Сегодня дисковые телефоны можно встретить разве что в коллекциях ретро любителей. Но те украинцы, которые родились и жить при СССР, наверное, помнят, что тогда на телефнах были не только цифры, но и буквы.

Зачем такая "фишка" вообще существовала и почему производители решили от нее отказаться?

Наносить на диски телефонов не только цифры, но и буквы пришли из США. Конечно, американцы не набирали текстовые сообщения с помощью домашних телефонов, однако когда-то их номера состояли из цифр и букв.

Благодаря такой системе людям было проще их запоминать. И действительно, гораздо проще запомнить номер TREmont 3106, чем, например, 873-3106.

Конечно, в Советском Союзе буквы на дисках домашних телефонов существовали с той же целью. То есть, чтобы люди могли запросто запомнить номер. Однако, главное отличие советских номеров от американских заключалось в том, что номер состоял из 1-2 букв и большей части цифр. Например, он мог выглядеть так: АВ 3 65 11 или Б 6 23 13.

Всего на домашних телефонах в СССР было десять букв (А, Б, В, Р, Д, Е, Ж, И, К и Л). Буква "С" решили пропустить, потому что ее можно было легко спутать с цифрой "три".

Почему позже производители все-таки отказались от такой системы? Буквы на советские телефоны перестали наносить в 1968 году. Прежде всего, это объясняется тем, что система не так удобна, как думали изначально. А еще со временем в телефонной компании обнаружили нехватку букв для создания новых телефонных номеров.

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