Почему на телефоне появляется "E" вместо 4G и 5G: как быстро вернуть скоростной интернет

Как вернуть скоростной интернет на телефоне / © www.freepik.com/free-photo

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Многие пользователи мобильной связи хотя бы раз замечали, что вместо отметки 4G или 5G на экране смартфона появляется буква «E». В этот момент страницы открываются медленно, видео почти не загружается, а мессенджеры работают с задержками. Чаще всего причина кроется не в самом телефоне, а в том, что устройство временно подключилось к устаревшей сети EDGE. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что означает буква «E» на телефоне

Буква «E» свидетельствует о работе смартфона в сети EDGE — это технология второго поколения мобильной связи, обеспечивающая только базовую передачу данных. Ее скорости хватает для простого просмотра текстовых страниц или обмена сообщениями, но для просмотра видео, онлайн-карт, социальных сетей или видеозвонков этого недостаточно.

Если телефон переключился на EDGE, это означает, что сигнал 4G или 5G стал недоступным или слишком слабым.

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Почему смартфон переходит на EDGE

Самая распространенная причина — слабое покрытие современной сети. Такое часто случается в подвалах, лифтах, густозастроенных районах, отдаленных деревнях или во время поездок по трассам.

Иногда проблема возникает из-за временных работ на базовых станциях, аварии на оборудовании или перебоев с электропитанием. В некоторых случаях причиной могут быть неправильные настройки сети или временный сбой смартфона.

Как быстро вернуть 4G или 5G

В большинстве случаев помогают простые действия. Сначала следует включить режим полета на несколько секунд, а затем отключить его. После этого телефон повторно ищет доступные сети и часто автоматически возвращается в 4G.

Если это не помогло, рекомендуется полностью перезагрузить смартфон. После перезапуска устройство снова регистрируется в сети оператора, что часто решает проблему.

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Также следует проверить настройки мобильной сети. На iPhone желательно убедиться, что для передачи данных выбран режим LTE или 5G. На смартфонах Android необходимо установить приоритетный тип сети 4G/5G, если эта функция поддерживается.

Когда поможет национальный роуминг

Если в вашем районе возникли временные проблемы с сетью оператора, можно воспользоваться национальным роумингом. Благодаря этой функции смартфон способен подключиться к сети другого оператора без замены SIM-карты.

Такой вариант особенно полезен при локальных авариях или повреждении телекоммуникационной инфраструктуры.

Что делать, если проблема повторяется

Если буква «E» появляется регулярно даже в местах со стабильным покрытием, следует проверить SIM-карту, обновить программное обеспечение смартфона и обратиться в службу поддержки мобильного оператора. В некоторых случаях причиной может быть неисправность SIM-карты, устаревшее оборудование или технические работы в сети.

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