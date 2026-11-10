Почему нам нравится горький кофе: ученые открыли новую связь между кишечником и мозгом

Кофе и мозг / © Credits

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Многие люди не сразу привыкают к черному кофе из-за его выраженной горечи. Однако со временем этот напиток может стать одним из самых любимых.

Об этом говорится в исследовании команды Калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованном 4 ноября в журнале Nature.

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Как кишечник влияет на вкусовые предпочтения

В центре открытия — дофамин, участвующий в формировании мотивации, чувстве удовольствия и обучении. Ранее исследователи преимущественно обращали внимание на быстрые выбросы этого вещества, возникающие в ответ на приятные раздражители, например, вид любимого блюда.

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Однако новая работа посвящена другому механизму — более медленному дофаминовому сигналу, который возникает в ответ на процессы внутри организма.

Он помогает мозгу определить, принесла ли пища пользу, и постепенно связать ее вкус с положительными последствиями.

По словам ведущего автора исследования, физиолога Закари Найта, именно этот механизм может объяснять, как люди начинают получать удовольствие от продуктов, которые поначалу казались им неприятными.

К примеру, если мозг связывает вкус горького кофе с действием кофеина, со временем напиток может восприниматься более привлекательным.

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Что происходит в организме после еды

Когда пища попадает в пищеварительную систему, специальные рецепторы распознают питательные вещества, в частности сахара и жиры. После этого информация передается в мозг, где запускается медленная дофаминовая реакция. Она может нарастать и продолжаться несколько минут.

Чтобы исследовать этот процесс, учёные провели эксперименты на мышах. Закари Найт вместе с коллегой Джеймсом Гроувом вводили животным питательные вещества непосредственно в желудок, одновременно отслеживая активность дофамина в разных участках мозга.

Для экспериментов использовали подслащенную воду и жидкость, похожую на молочный коктейль. Такой метод позволил отделить реакцию организма на питательные вещества от ощущения вкуса.

В результате исследователи зафиксировали сильный и длительный выброс дофамина в передней базолатеральной миндалине — части миндалевидного тела, участвующей в эмоциональных реакциях и формировании ассоциаций.

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Ранее учёные знали, что в этом участке мозга выделяется дофамин, однако его конкретная роль оставалась недостаточно понятной. Новые результаты указывают на то, что она может получать сигналы от пищеварительной системы и помогать формировать пищевые предпочтения.

Как ученые проверили механизм

После обнаружения дофаминового сигнала исследователи проверили, влияет ли он непосредственно на способность животных обучаться новым вкусам.

Сначала они заблокировали изучаемый путь у мышей. Животные продолжали нормально есть, однако утратили способность усваивать связь между новым вкусом и поступлением калорий.

В другом эксперименте мышам давали попробовать вкус, не содержащий питательных веществ, а затем искусственно активировали дофаминовые нервные волокна в передней базолатеральной миндалине.

Несмотря на отсутствие калорий, животные начинали отдавать предпочтение этому вкусу.

Таким образом, исследователи установили, что искусственная активация соответствующего дофаминового механизма может воспроизвести сигнал, обычно возникающий после поступления питательных веществ в кишечник.

Это свидетельствует о важной роли такого механизма в запоминании вкусов, связанных с полезными для организма последствиями.

Ученые обнаружили неожиданную особенность мозга

Исследователи также попытались выяснить, работает ли подобный механизм у людей. Для этого они проанализировали результаты предварительных исследований с использованием методов визуализации мозга.

В одной из работ с помощью позитронно-эмиссионной томографии изучалось реакция 13 мужчин после употребления молочного коктейля или напитка без калорий. Оказалось, что поступление питательных веществ сопровождалось особенно выраженным выбросом дофамина в левой передней базолатеральной миндалине.

В другом исследовании с участием 38 взрослых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии отслеживали активность мозга после употребления глюкозы. Результаты также показали ужесточение активности в этом участке.

Отдельно ученых заинтересовала разница между полушариями мозга. И у людей, и у мышей реакция на питательные вещества была значительно сильнее слева, чем справа.

Почему возникает такая асимметрия, пока неизвестно. Исследователи планируют продолжить исследование этого явления.

Смогут ли ученые изменять пищевые привычки людей

Открытие может помочь лучше понять не только формирование вкусовых предпочтений, но и механизмы, влияющие на аппетит и пищевое поведение.

В частности, учёные предполагают, что с этим процессом могут быть связаны препараты класса GLP-1. Они имитируют действие гормона, естественным образом вырабатываемого кишечником, и способны влиять на аппетит.

Впрочем, в рамках нового исследования действие таких препаратов не проверялось. Поэтому пока неизвестно, влияют ли они непосредственно на открытый дофаминовый путь.

Закари Найт предполагает, что одним из возможных механизмов их действия может быть ослабление сигналов вознаграждения, которые получает мозг после поступления питательных веществ в пищеварительную систему. В таком случае еда может казаться менее привлекательной.

Ученые отмечают, что это пока лишь гипотеза. В то же время, результаты работы открывают перспективу новых подходов к коррекции пищевого поведения.

В будущем исследователи надеются выяснить, можно ли влиять не только на аппетит и ощущение сытости, но и на то, как мозг учится получать удовольствие от определенных вкусов. Это потенциально поможет изменять пищевые привычки людей и формировать новые предпочтения.

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