Почему народные приметы запрещают сушить раскрытый зонтик в доме: об этом мало кто знает

Зонт существует уже очень давно. Она незаменима при плохой погоде. И за это время этот обычный предмет оброс огромным количеством народных поверий. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему нельзя сушить раскрытый зонтик в помещении?

О зонте существует немало интересных примет, которые передавались от поколения к поколению среди наших предков. Так, например, издавна верили, что ее нельзя класть на кровать или открывать в помещении. Связывают люди некоторые поверья с цветом этого предмета. Существует верование, что зеленый зонтик приносит талант в личной жизни, поэтому его лучше приобрести девушке, мечтающей выйти замуж. Радужный зонтик, имеющий много цветов, способен принести немало хороших моментов.

Но почему нельзя сушить раскрытый зонтик в помещении? Что об этом говорят народные приметы? Издавна наши предки верили, если открыть зонтик в доме, то это принесет его владельцу одни беды и проблемы. Верование имеет и практическую подоплеку. Раньше зонтики изготовляли из достаточно плотной материи, которая могла со временем растягиваться, теряя свои водоотталкивающие свойства. Поэтому после высыхания в раскрытом виде таким зонтиком уже нельзя было пользоваться по назначению.

Если зонтик уже не защищал от дождя, одежду промокал, человек получал переохлаждение и сильно болел. К тому времени цена качественной одежды было достаточно высоким, а потому испорченные вещи также приводили к финансовым потерям.

Сегодня зонтики изготавливают из устойчивых к деформации тканей, поэтому осторожное обращение с этим предметом уже менее актуально. Однако, народные приметы живы до сих пор.

Люди верят, что раскрытый зонтик в помещении принесет неудачи, мелкие неприятности. Считается также, что она будет раздражать духи дома, которые могут за это делать небольшие пакости: подгоревший пирог, рассыпанная соль, разбитая ваза, треснувшее зеркало и т.д. Да и с практической стороны, раскрытый зонтик, сохнущий в комнате, становится препятствием как для членов семьи, так и для домашних любимцев. Последних она тоже может пугать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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