Почему наши предки никогда не сажали эти деревья возле своего дома: список запрещенных растений

Какие деревья нельзя сажать возле дома / © www.freepik.com/free-photo

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Наши предки очень внимательно относились к тому, какие деревья растут у дома. Считалось, что каждое растение имеет свою энергетику и может влиять на благосостояние семьи, здоровье жителей и даже атмосферу в доме. Часть этих верований осталась только народными приметами, но некоторые из них имеют вполне практическое объяснение. Рассказываем, какие деревья украинцы старались не сажать возле дома и почему они попали в список нежелательных растений.

Ива

Несмотря на то, что ива является одним из символов Украины, у самого дома ее пытались не сажать. В народе верили, что это дерево накапливает уныние и способно притягивать тревоги.

Есть и практическая причина. Ива очень любит влагу, имеет мощную корневую систему, которая может повреждать фундаменты, дорожки, колодцы и подземные коммуникации. К тому же большие деревья создают густую тень, через которую двор дольше остается сырым.

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Осина

Осина издавна имела неоднозначную репутацию. В народных преданиях ее связывали с беспокойством, одиночеством и неудачами. Поэтому возле жилья ее почти не высаживали.

Кроме народных поверий, осина имеет довольно хрупкую древесину. При сильном ветре старые ветки могут легко обламываться, создавая опасность для людей и построек.

Тополь

Наши предки избегали посадки тополя рядом с домом из-за его быстрого роста и значительных размеров. Считалось, что дерево вітягивает силы из земли и забирает энергию хозяйства.

Современные специалисты также не рекомендуют высаживать тополь у дома. Его корни способны повреждать фундамент, а пух в период цветения часто вызывает дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью к пыльце и раздражает дыхательные пути.

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Ель и пихта

Хвойные деревья всегда вызывали особое отношение. Из-за того, что ель используется в похоронных обрядах, она ассоциировалась с грустью и памятью об умерших. Именно поэтому ее редко сажали у жилых домов.

Впрочем, с практической точки зрения проблема не в приметах. Большие хвойные деревья сильно затеняют участок, истощают почву и могут мешать развитию других растений.

Орех

Орех ценили за вкусные плоды, однако его обычно сажали как можно дальше от дома. На это есть несколько причин:

мощные корни способны повреждать фундамент и садовые дорожки;

широкая крона создает плотную тень;

листья и корни выделяют природное вещество — юглон, подавляющий рост многих овощей, цветов и плодовых культур.

Именно поэтому опытные садоводы и сегодня рекомендуют оставлять между орехом и другими растениями достаточное расстояние.

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