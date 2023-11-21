Почему не цветут фиалки: секреты ухода, чем подкормить растение

Причины, почему не цветут фиалки, чем подкормить сенполии, чтобы они зацвели

Фиалки – одни из самых популярных домашних цветков, которые украшают почти каждый подоконник. В общем, за ними совсем не сложно ухаживать. Но иногда фиалка отказывается цвести.

Чтобы фиалка снова зацвела, нужно знать основные правила ухода за цветком и соблюдать их.

Как ухаживать за фиалкой, чтобы она цвела

Недостаток света – одна из самых главных причин того, что фиалки не цветут. О недостаточности освещения будут свидетельствовать ее листья, которые начнут тянуться вверх. Фиалки не любят прямых солнечных лучей, лучше они чувствуют себя на западной или восточной стороне комнаты. Практически все сорта фиалок начинают цвести, когда светловой день будет не менее 12 часов.

Комфортная температура для фиалок – 22-24 градуса.

Во время отопительного сезона фиалка нуждается в увлажнении воздуха.

Фиалки не любят застоя влаги, для нее подойдет легкая почва, пропускающая воздух и воду. Обязательно в грунте должен быть дренаж.

Вода для полива должна быть отстоянной и комнатной температуры. Воду можно наливать сверху или в поддон. Поливать фиалку оптимально два раза в неделю.

Особенность фиалки в том, что она любит тесноту – горшок ей нужен небольшой.

Если вы обеспечили фиалку все необходимые условия, но она все равно не цветет, скорее всего, цветок нужно подкормить.

Чем подкормить фиалку, чтобы она зацвела

Опытные цветоводы советуют использовать натуральную подкормку для фиалки.

Можно подкормить кофейной гущей. Она повысит кислотность и улучшит структуру почвы. Земля будет рыхлой. Подсыпать нужно смесь гущи с землей, но ни в коем случае не поливать гущей.

Дрожжами с сахаром подкармливают растение для наращивания корневой системы и цветения. Летом подкармливают несколько раз в месяц, зимой – раз в месяц.

Древесной золой. Это хорошее фосфорно-калийное удобрение, которое раскисляет почву и отпугивает вредителей. Для приготовления удобрения развести одну стол. ложку пепла в 1 л воды, настоять несколько часов. Перемешать раствор, чтобы не было осадка и поливать сенполию раз в две недели.

Раствор йода также стимулирует цветение фиалки, но нужно соблюдать осторожность, чтобы не обжечь растение. Для приготовления раствора каплю йода растворить в 3 л воды, поливать не чаще раза в месяц.

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