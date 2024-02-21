Почему не цветут нарциссы: 9 основных причин и их решение

О самых распространенных причинах того, что нарциссы не цветут, лучше узнать еще до того, как вы посадили растение. Тогда у вас будет больше шансов решить проблему. Чаще нарциссы не выпускают бутоны из-за неправильно подобранного места высадки или несоответствующих условий. И хотя эти цветы трудно назвать привередливыми, есть определенные факторы, на которые нужно обращать внимание.

Кислая почва

Нарциссам нравятся слабокислые или нейтральные почвы с показателем pH от 5 до 7. Поэтому лучше проверьте уровень до того, как будете высаживать растение на цветник. Если вы уже высадили нарциссы, попробуйте раскислить почву. Для этого подойдет известковая мука (350 г на 1 кв. метр), доломитовая мука (200-300 г на 1 кв. метр) или мел (150-200 г на 1 кв. метр).

Слишком плотная высадка

Если ваши нарциссы цвели ежегодно, но вдруг перестали выбивать бутоны, вспомните, когда вы последний раз их рассаживали. Эти многолетние цветы могут очень быстро разрастись, а когда у соседних растений переплетаются корни, то бутоны уже не завязываются, ведь происходит сильная конкуренция за влагу и питательные вещества. В таком случае просто рассадите растения. Однако учитывайте, что первый год после пересадки нарциссы могут не цвести, и это нормально. Их нужно время, чтобы оправиться от стресса.

Избыток или дефицит полезных веществ

Если выращивать нарциссы на обедненных почвах, нужно ежегодно после завершения цветения (пока листья еще зеленые) вносить в землю комплекс специальных удобрений для цветущих луковичных растений. Подойдет и удобрение на основе калия и фосфата (на 1 кв. метр рассчитывайте примерно 40-50 г).

Рано обрезали листву

Если в прошлом сезоне вы слишком рано обрезали листву, то в этом году нарциссы вряд ли будут цвести. Надземную часть растения специалисты советуют удалять только тогда, когда оно пожелтело и увяло естественным путем. Иначе из-за отсутствия фотосинтеза в луковице не появится зародыш цветка.

Плохое освещение

Если высадить нарциссы в глубокой тени, они будут только наращивать зеленую массу, но будут отказываться цвести. Поэтому, если вы хотите любоваться нежными бутонами весной, обязательно пересадите нарциссы на солнечный участок или избавьтесь от объектов, создающих тень.

Мало воды

Как заставить цвести нарциссы / Фото: Unsplash

Весной нарциссы особенно нуждаются в влаге, ведь они растут и формируют бутоны. Также вода им нужна и через 1,5 месяца после завершения цветения. Хотя это растение считается засухоустойчивым и неприхотливым, именно в этот период нужно уделить особое внимание его подливанию. Земля должна быть влажной на глубину до 30 см. Но не допускайте и застаивания влаги, чтобы не загнивать корни. Во второй половине лета поливать нарциссы не нужно.

Неподходящий климат

Из-за морозной и бесснежной зимы луковицы могут отмирать, поэтому лучше еще с осени проводить мульчирование почвы треской, торфом, сухими листьями или опилками. Если же зимой отсутствует холод, это также отрицательно сказывается на нарциссах, ведь для правильного формирования луковиц нужен хотя бы короткий период холодной погоды.

Серая гниль

Если бутоны завязались, а потом засохли, не расцветая, возможно, нарциссы атаковала болезнь под названием серая гниль. Развивается она из-за загущенности высадки и чрезмерной влажности. Чтобы провести профилактику, опрыскивайте насаждение 0,5% раствором хлорокиси меди или 1% бордоской жидкостью (интервал 10-12 дней, исключив период цветения).

Вредители

Если луковицы были повреждены насекомыми или грызунами, у нарциссов просто не будет сил на цветение. Мыши грызут луковицы нарциссов не так часто, потому что у них неприятный запах, а вот кроты могут стать причиной гибели, сами того не желая. Они взрывают корни, создавая свои ходы под землей. Очень вредят нарциссам корневой луковый клещ и луковые нематоды, основывающие свои колонии на цветнике.

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