Почему не изменили дату Пасхи в Украине: как рассчитывают ее христиане восточного и западного обрядов

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 многих верующих интересует, почему не изменили дату Пасхи в Украине.

О том, почему Пасха и все связанные с ней праздники украинцы будут и дальше праздновать без изменений, рассказал протоиерей, глава информационно-издательского центра Волынской епархии ПЦУ Виталий Собко.

Оказывается, разница возникла из-за того, что христиане восточного и западного обряда используют разные методы подсчета и разные календари для этого.

Почему христиане празднуют Пасху в разные дни

Отец Виталий рассказал, что в общих чертах принцип расчета даты празднования Пасхи одинаков. Как христиане восточного, так и христиане западного обрядов вычисляют, когда праздновать Светлое Христово Воскресение по определенным показателям, среди которых: солнечное весеннее равноденствие, лунный календарь (первый полный месяц весны), обязательно это должно быть воскресенье и после празднования Песаха (Пасха) у иудеев.

Ситуацию с расчетом даты Пасхи сильно усложнила календарная реформа, проведенная еще в XVI веке Римско-католической церковью. Она имела целью ввести новый способ расчета пасхальных праздников.

Христиане восточного обряда (ПЦУ и УГКЦ) в Украине ориентируются на новый юлианский календарь (юлианский до 1 сентября 2023 года), вычисляя равноденствие согласно ему. Так было утверждено еще на I Вселенском соборе. Христиане западного обряда (римо-католики) используют григорианский календарь. Именно поэтому и возникли эти разногласия.

Как рассчитать дату празднования Пасхи: почему не совпадают дни

Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни / Фото: Unsplash

Одно из важных правил, по которому вычисляют дату Пасхи – это должно быть воскресенье после полной весенней луны. Поэтому по юлианскому и новоюлианскому календарю Пасха может приходиться на период между 22 марта по 25 апреля по старому стилю (т.е. с 4 апреля по 8 мая), а разница между датами Пасхи по восточной и западной традициям обусловлена разницей в дате церковных месяцев и разницей между солнечными календарями, которая составляет 13 дней.

По григорианскому календарю Пасха может выпасть неделей раньше (45%), в 4% случаев разница может составлять 4 недели, а в 20% — пять недель. Также даты могут и совпадать (30%). А вот разницы в 2-3 недели не бывает.

Возможна ли единственная дата празднования Пасхи

Также отец Виталий рассказал, возможно ли согласование совместной даты празднования в ближайшее время. Он ответил, что первый Никейский собор состоялся в 325 году и приближается важная дата, юбилей (2025 год), по обыкновению можно решить и этот вопрос. Однако важно, чтобы не пострадала традиция исчисления Христова Воскресения.

Поэтому нужно искать "золотую серединку", ведь свои аргументы есть и у католиков, и у православных.

В который раз отец подчеркнул, что Пасха — это не о дате. Самое важное – празднование важного дня, главного события в христианском мире. Духовник объяснил, что события, происходящие сейчас в Украине, полномасштабная война, во многом созвучны с духовной жизнью. Ведь каждый человек ведет свою борьбу со злом внутри. И этот путь очень восходит к великому посту, который идет перед Пасхой.

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