Почему не стоит бездумно сажать чернобривцы в саду и на огороде

Яркие, неприхотливые и долгоцветущие чернобривцы (tagetes) давно стали любимым символом лета для многих садоводов. Они завоевали репутацию надежных защитников огорода, способных отпугивать вредителей. Однако, вопреки расхожему мнению, агрономы и опытные дачники все чаще предостерегают — бездумная, хаотическая посадка этих цветов рядом с овощами может не принести пользы, а, наоборот, обернуться существенной потерей урожая. Разберемся, почему так происходит.

Почему и кому могут повредить чернобривцы

Аллелопатия как главная угроза

Главная причина, по которой чернобривцы и огородные культуры могут конфликтовать, кроется в явлении аллелопатии. Растения выделяют в почву специфические биохимические соединения, главным образом тиофены, которые оказывают сильное угнетающее действие на рост конкурентов.

Хотя это свойство идеально подходит для борьбы с сорняками и нематодами, для некоторых культурных растений эти выделения могут стать губительными.

Какие овощи страдают больше всего от чернобривцев

Лук и чеснок: их развитие возле чернобривцев может существенно замедлиться, что уменьшает размер луковиц.

Бобовые (фасоль, горох): часто отмечается мизерное цветение и низкая урожайность.

Зеленые культуры (салат, шпинат, руккола): листья мельчают, растения быстро «идут в стрелку» и увядают.

Не нужно полностью отказываться от посадки чернобривцев, чтобы воспользоваться их защитными свойствами, но чтобы избежать угнетения, сажайте их по периметру грядки, а не внутри.

Какие вредители любят чернобривцы

Существует стойкий миф о том, что чернобривцы отпугивают всех насекомых. К сожалению, яркие соцветия и мощный аромат этих цветов, напротив, могут привлекать определенных вредителей, которые затем легко перебираются на соседние овощи.

Паутинный клещ — для него нижняя сторона листьев чернобривцев является идеальным убежищем.

Слизняки и улитки — густые кусты чернобривцев создают идеальное влажное и прохладное укрытие.

Тля — молодая поросль чернобривцев может стать привлекательной стартовой площадкой для колоний тли.

Защита требует дополнительного внимания — регулярного осмотра кустов чернобривцев.

Истощение почвы: конкуренция за питательные вещества

Чернобривцы — достаточно активные потребители питательных веществ и воды. На бедной почве они вступают в серьезную конкуренцию с овощами, лишая их питания.

Кроме того, разлагаясь, корни чернобривцев могут способствовать закислению почвы. Это неблагоприятный фактор для большинства популярных огородных культур (свеклы, капусты, моркови), предпочитающих нейтральный ph.

Поэтому следует помнить, что польза чернобривцев проявится только на окультуренных, хорошо удобренных почвах.

Не все сорта чернобривцев одинаково полезны

Эффективность чернобривцев как репеллентов напрямую зависит от сорта. Максимальными инсектицидными свойствами обладают чернобривцы тонколистные и прямые немахровые сорта. А вот большие махровые гибриды, выведенные для декоративности, часто лишены полезных защитных свойств, но при этом занимают много места и истощают почву.

Чем лучше защитить грядку

Если вы не готовы рисковать урожаем, но хотите создать эффект естественной защиты, обратите внимание на другие растения-репелленты, которые имеют менее агрессивное действие.

Календула (ноготки) оказывает мягкое фунгицидное действие.

Настурция прекрасно отвлекает тлю.

Пряные травы (базилик, кинза, мята, шалфей) — их сильный аромат эффективно дезориентирует вредителей.

Сидераты (фацелия, белая горчица) оздоравливают почву и дезориентируют насекомых.

Следовательно, чернобривцы — прекрасное украшение сада, но использовать их нужно с умом. Отведите этим солнечным цветам место на краю участка или на отдельной клумбе. Помните: главный принцип успешного огородничества — продуманное соседство растений.