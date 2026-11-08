Почему не стоит класть коврик вплотную к входной двери: ошибка, которая может все испортить

Как правильно класть коврик у порога / © www.freepik.com/free-photo

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Коврик у входа помогает задерживать грязь, песок и воду с улицы. Однако неправильное расположение этого привычного аксессуара может навредить дверям, особенно если они изготовлены из дерева. В холодный и дождливый сезон такая проблема становится еще более актуальной: влага накапливается под ковриком и не успевает испаряться. Об этом пишет ресурс «Радио Трек»

Как коврик у двери может повредить древесину

После дождя или снега подошвы обуви приносят в помещение немало воды. Часть ее остается на поверхности коврика, а плотный материал может долго удерживать влагу. Если изделие лежит непосредственно у порога и касается нижней части двери, вода постепенно проникает в древесину.

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Наибольший риск возникает, когда коврик плохо проветривается, а поверхность под ним постоянно остается сырой. В таких условиях деревянные элементы могут разбухать, покрытие отслаиваться, а в местах длительного увлажнения со временем способна появиться плесень.

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О проблеме могут свидетельствовать несколько признаков:

темные или влажные следы на нижней части двери;

вздутие краски или лака у порога;

неприятный затхлый запах в зоне входа;

трещины, расслоение или изменение формы древесины.

Если заметили такие изменения, следует проверить не только дверь, но и сам коврик и поверхность под ним.

Где правильно разместить коврик у входа

Чтобы защитить дверь от лишней влаги, не прижимайте коврик к порогу. Оставьте небольшой промежуток в несколько сантиметров: это поможет циркулировать воздуху и ускорит высыхание поверхностей после намокания.

Для наружного использования лучше подходят резиновые и синтетические модели с дренажными отверстиями или рельефным основанием. Они дают воде стекать и не так удерживают ее, как плотные материалы. Коврики из кокосового волокна хорошо собирают грязь, но после сильного дождя могут долго оставаться мокрыми, поэтому их нужно регулярно просушивать.

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Также важно периодически поднимать коврик, убирать воду и грязь под ним и не оставлять изделие на сырой поверхности надолго. В дождливую погоду его лучше чаще сушить.

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