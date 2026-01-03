Почему не стоит красить рабочий кабинет в красный: профессор психологии рассказал о влиянии цветов на мозг

Как цвет стен влияет на нашу производительность

Реклама

Выбор цвета для комнаты - это не только вопрос стиля, но и настоящий психологический тест. Известный эксперт проанализировал самые популярные цвета интерьера и выяснил, какие именно черты характера заставляют нас выбирать конкретные тона для собственных стен.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам профессора психологии Джеффа Битти из Университета Эдж-Хилл, подбор цветов для комнат дома — это «психологический вопрос, а не только эстетический».

Реклама

«Многие научные и психологические исследования показывают, что цвет — это не просто вопрос вкуса. Оттенки, которые нас окружают, влияют на наше эмоциональное состояние, когнитивные способности, социальное взаимодействие и сон», — пояснил Битти.

По словам эксперта, цвет стен влияет на нашу повседневную жизнь значительно сильнее, чем мы привыкли думать.

Для того, чтобы стать более креативным и быстрее решать сложные задачи, профессор Битти рекомендует красить стены в спокойные оттенки зеленого.

А вот красный цвет, по его словам, наоборот — будет мешать вам сосредоточиться на делах.

Реклама

Белый, серый и бежевый

Если вы не уверены, в какой цвет покрасить стены своего дома, у вас может возникнуть соблазн выбрать нейтральные оттенки.

«Нейтральные цвета (белые, серые, бежевые) имеют низкий уровень визуальной стимуляции, что помогает уменьшить сенсорную перегрузку и стресс», — пояснил профессор Битти.

По его словам, они визуально расширяют пространство. Также он предупредил, что существуют довольно «опасные» оттенки.

«Холодные серые или резкие белые цвета могут вызвать чувство грусти, особенно в плохо освещенных помещениях», — предупреждает эксперт.

Реклама

Голубой и зеленый

Профессор Битти объясняет, что зеленый цвет напоминает нам о природе, поэтому он помогает восстановить силы и избавиться от усталости. Синие оттенки, как небо или вода, хорошо успокаивают. Однако важно помнить: как и с серыми или бежевыми тонами, главную роль играет именно оттенок — он не должен быть слишком ярким или мрачным.

«Данные психологических исследований свидетельствуют о том, что для долговременного комфорта следует выбирать оттенки с низкой и средней насыщенностью, а не слишком яркие цвета», — сказал профессор Битти.

Он отметил, что синие и темно-зеленые цвета связаны с повышенной креативностью и улучшенным решением проблем».

Желтый

Желтый — отличный выбор, но только в определенных комнатах, пояснил эксперт.

Реклама

«Вам, вероятно, стоит оставить теплые, энергичные цвета для социальных или активных зон в доме. Мягкий желтый цвет вызывает жизнерадостность, вероятно, из-за его ассоциации с солнечным светом, но насыщенный желтый может усиливать возбуждение», — пояснил Битти.

Красный

Как и желтый, красный цвет подходит не для всех комнат, и ему точно не место в рабочем кабинете.

Профессор Битти объяснил, что сначала красный интерьер может показаться энергичным, но он быстро начнет мешать, когда вам понадобится спокойствие и ясная голова для работы.

А вот для спальни этот цвет подходит хорошо, ведь он способен разжигать страсть между партнерами.

Реклама

Ранее ТСН.ua рассказывал, как сделать спальню максимально уютной для расслабления и отдыха.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.