ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
328
Время на прочтение
2 мин

Почему не стоит просить помощи у друзей: мудрость Омара Хайяма, которая не теряет актуальности

Мудрый философ объяснил еще тысячу лет назад, как сохранить достоинство, уважение и внутреннее сопротивление, не полагаясь на других.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сохранить дружбу

Как сохранить дружбу / © Фото из открытых источников

Мы привыкли считать, что друзья — это люди, к которым можно обратиться в любой момент. Однако древняя мудрость восточного философа Омара Хайяма напоминает: не каждая помощь полезна и не каждая просьба укрепляет дружбу. Иногда желание просить помощи у близкого человека способно изменить отношения и даже сделать нас слабее.

Почему нельзя просить друзей о помощи

Омар Хайям часто говорил о чести, самодостаточности и человеческом достоинстве. Он считал, что просьба о помощи — это сложный шаг, способный обнажить человеческую природу. Не все друзья готовы поддержать, и не все прощают тот момент, когда вы предстали перед ними уязвимыми.

  • Помощь раскрывает подлинное отношение. Когда вы обращаетесь к другу с просьбой, вы как будто ставите тест на искренность. Но проблема в том, что не все люди хотят его проходить. Некоторые воспринимают просьбу как бремя, а некоторые — как повод унизить вас в своих глазах. Именно поэтому Хайям предостерег: «Не проси и избежишь разочарования».

  • Частые просьбы разрушают баланс в дружбе. Дружба строится на равенстве. Но когда один постоянно нуждается в помощи, а другой — оказывает ее, отношения становятся неравноценными. Появляется скрытое недовольство, обиды, а затем дистанция. Хайям считал, что человек должен прежде всего полагаться на себя, а не на добрую волю других.

  • Победа над трудностями делает сильнее. Философ говорил, что испытания даются не для того, чтобы сломать нас, а чтобы показать нам нашу силу. Когда вы ищете выход самостоятельно, вы растете. Когда полагаетесь на друзей, становитесь зависимыми от их решения, настроения или возможностей.

  • Просьба может стать причиной утраты дружбы. Парадоксально, но факт: иногда оказываемая вам помощь становится причиной отчуждения. Человек либо ожидает признательности, либо напоминает свой «подвиг», либо начинает подчеркнуто относиться к себе как к более значимому.

Дата публикации
Количество просмотров
328
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie