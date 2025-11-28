Почему не стоит просить помощи у друзей: мудрость Омара Хайяма, которая не теряет актуальности

Как сохранить дружбу / © Фото из открытых источников

Реклама

Мы привыкли считать, что друзья — это люди, к которым можно обратиться в любой момент. Однако древняя мудрость восточного философа Омара Хайяма напоминает: не каждая помощь полезна и не каждая просьба укрепляет дружбу. Иногда желание просить помощи у близкого человека способно изменить отношения и даже сделать нас слабее.

Почему нельзя просить друзей о помощи

Омар Хайям часто говорил о чести, самодостаточности и человеческом достоинстве. Он считал, что просьба о помощи — это сложный шаг, способный обнажить человеческую природу. Не все друзья готовы поддержать, и не все прощают тот момент, когда вы предстали перед ними уязвимыми.