Почему не стоит стирать белье при температуре 40 градусов: какие лучшие режимы
Лучшая температура для стирки отнюдь не 40 градусов
Ежедневная стирка является неотъемлемой частью быта современного человека.
Многие люди по привычке используют высокотемпературные режимы, в том числе 40 °C, не подозревая, что тем самым они сокращают срок службы одежды и вещей, еще и значительно переплачивают за электроэнергию.
Профессиональные стирки и эксперты считают, что эффективной стиркой может быть и при низких температурах, утверждая, что современные средства сделали высокотемпературную стирку пережитком прошлого.
Почему 30°C — идеальная температура для стирки
Рекомендованная температура для большинства изделий составляет 30°C. Такая температура достаточно для удаления повседневных загрязнений и одновременно не вредит тканям.
Преимущества перехода на стирку в прохладной воде очевидны:
Экономия энергии. Нагрев воды — это 80 процентов потребления электроэнергии стиральной машинкой. Стирка при 30°C экономит до 46% энергии по сравнению с режимом 40°C, а по сравнению с 60°C экономия может достигать 66%. Это снижает расход электроэнергии на 30 — 40 процентов в целом.
Защита тканей . Волокна не разрушаются и не утончаются от горячей воды, что увеличивает срок службы одежды в 2-3 раза. Это особенно важно для натуральных, щекотливых и чувствительных материалов, таких как шелк, шерсть, трикотаж и некоторая синтетика.
Сохранение цвета. Вещи подольше сохраняют свой первоначальный и яркий вид, поскольку меньше линяют.
Предотвращение усадки. Прохладная вода предотвращает усадку, что особенно важно для полностью хлопчатобумажных изделий.
Разрушаем мифы о стирке при низких температурах
Миф 1: порошок нерастворим в холодной воде.
Это устаревшее представление, ведь современные стиральные порошки и моющие средства, включая гели и капсулы, разработаны таким образом, содержащие специальные компоненты, которые активизируются и эффективно работают уже при температуре 30°C. Если средство плохо растворяется, проблема заключается в его качестве, а не в температуре воды.
Миф 2: горячая вода убивает все бактерии.
Для полной дезинфекции действительно нужны высокие температуры, но обычная стирка при 60–90°C не обеспечивает полной стерильности. Более того, стирка при 40 С может быть неэффективной для уничтожения микроорганизмов, оставляя до 85 С бактерий, вирусов (например сальмонелла, кишечная палочка). Для борьбы со стойкими микробами эффективнее использовать специальные дезинфицирующие добавки, а постельные принадлежности лучше дополнительно обрабатывать утюгом с паром.
Практические рекомендации по эффективности стирки
Чтобы добиться идеального результата при 30 °C эксперты советуют:
Изучать ярлыки, изготовители всегда указывают оптимальную температуру для каждого типа ткани.
Сортировать по белью, необходимо отделять сильно загрязненные вещи, которые могут нуждаться в предварительном замачивании.
Использовать качественные средства, хороший порошок или гель справляются с загрязнениями при 30 °C.
Для сложных пятен эффективнее использовать специальные пятновыводители, чем повышать температуру.
Когда действительно нужна высокая температура для стирки
Исключения из правила существуют, поскольку стирка при 60 °C и выше необходима для:
Постельное белье во время болезни (для дезинфекции).
Детские вещи новорожденных.
Сильно загрязненная рабочая одежда.
Кухонные полотенца и текстиль.
Но даже в этих случаях достаточно периодической, а не постоянной стирки при высоких температурах.