Почему не стоит выбрасывать коробки из-под шоколадных конфет: для чего они пригодятся

Почему не нужно выбрасывать коробки из-под конфет

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Британский садовник и автор более тридцати книг по садоводству Саймон Акеройд поделился креативным способом повторного использования пустых коробок из-под шоколадных конфет для проращивания семян.

Все, что для этого нужно — это пустая пластиковая коробка от конфет, Саймон использовал для этого коробку от Ferrero Rocher, (можно использовать для этого любую другую коробку с прозрачной крышкой), острый чем абго другой инструмент для прокалывания отверстий., грунт для проращивания семян и самих семян.

Как сделать мини-теплицу из коробки из-под конфет

Извлеките внутреннюю подкладку из коробки. Используйте острый ножик, чтобы сделать дренажные отверстия в каждом отделении пластиковой подложки. Это обеспечит отток лишней влаги и предотвратит загнивание корней. ​

Заполните каждое отделение подложки специальной почвой для проращивания семян, содержащей необходимые питательные вещества для молодых растений. ​

Высейте семена в соответствии с рекомендациями на упаковке, соблюдая необходимую глубину заделки. После посева слегка увлажните почву. ​

Поместите подкладку с посеянными семенами в пластиковую коробку и закройте крышку. Прозрачная крышка создаст эффект парника, поддерживая высокую влажность и тепло, что способствует быстрому прорастанию семян. ​

Поставьте коробку на хорошо освещенное место, например подоконник, где температура остается стабильной. Регулярно проверяйте влажность почвы и, при необходимости, увлажняйте ее.

Этот метод не только способствует эффективному проращиванию семян, но позволяет повторно использовать пластиковые отходы, уменьшая негативное влияние на окружающую среду. Кроме коробок Ferrero Rocher, можно использовать другие пластиковые упаковки, такие как контейнеры от ягод или яиц, которые также могут служить мини-теплицами для сеянцев. ​

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