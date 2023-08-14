Почему не получается красный борщ: секреты приготовления традиционного украинского блюда

Что может быть лучше украинского борща? Но не у всех он получается алым и насыщенным. Почему свекла теряет цвет в борще и что делать, чтобы этого не произошло?

Почему борщ становится светлее во время приготовления

Чтобы понять, как приготовить красный борщ, у которого будет насыщенный цвет, нужно сначала разобраться, почему именно вы не получаете желаемого результата. Бывает, что во время приготовления жидкость бордовая, а в конце становится оранжевой. Главным образом цвет борща зависит от свеклы. Поэтому если у вас это блюдо не получается ярким, возможно, вы что-то делаете неправильно именно с этим овощем.

Здесь правила всего два:

Во время долгой термической обработки свекла теряет свой цвет — возможно, вы положили овощ слишком рано или варили суп долго. Кулинары рекомендуют варить свеклу для борща не больше 10-15 минут. Также борщ может "полинять" после повторного разогрева. Поэтому делайте это небольшими порциями и быстро (лучше всего в микроволновке). Для борща нужно подбирать подходящие сорта свеклы — лучше всего подходят салатные плоды темно-бордового цвета.

Что нужно сделать, чтобы борщ был красным

Почему свекла теряет цвет в борще? / Фото: pixabay.com

В первую очередь помогает кислота. Можно использовать уксус, лимонную кислоту или томатную пасту. Чтобы борщ получился насыщенно бордовым, можно воспользоваться одним из следующих способов:

свеклу нужно пассировать отдельно от других овощей; после того, как выложили ее на сковороду, добавьте небольшое количество томатной пасты;

можно перед пассерованием сбрызнуть свеклу уксусом, а затем хорошо перемешать, целесообразнее в этом случае брать винный или яблочный уксус, они имеют более мягкий вкус;

если вы не любите уксус, можно добавить к свекле перед пассерованием небольшое количество лимонного сока.

Обратите внимание, что свекла, обработанная любой кислотой, добавляется к блюду последнейм. В противном случае это может помешать капусте и картофелю качественно приготовиться.

Что делать, если не хочется добавлять кислоту в борщ

Если вы не любите кислый борщ, но хотите, чтобы он остался алым, можно добавить к овощу сахар во время пассерования. Это не только сохранит цвет, но и сделает вкус неповторимым, уникальным.

Также борщ можно сделать красным и без предварительного обжаривания свеклы. Как только бульон будет готов, извлеките из него все мясо и положите очищенную свеклу целиком в кипящую жидкость. Большую свеклу можно разрезать пополам или на четвертинки. Затем опускаете в бульон картофель и варите борщ, как обычно. Через 10-15 минут вытяните свеклу, и как только суп будет почти готов, натрите овощ на терке и добавьте к другим ингредиентам. После этого борщ нужно проварить всего 3-5 минут.

Можно сделать еще по-другому. Отварить свеклу отдельно в кожуре. При этом воду солить не нужно. На это уйдет примерно 40-50 минут. Также свеклу можете запечь в духовке, используя фольгу. Заверните каждый овощ в фольгу, нагрейте духовку до 180 градусов и готовьте примерно 50 минут (если плод большой — до 1,5 часа). Готовую свеклу нужно натереть и положить в уже готовый борщ, прокипятить его еще 1-2 минуты.

Последний способ состоит в том, чтобы натереть еще сырую свеклу, положить в металлическую миску (лучше сохраняет температуру) и залить кипятком. В то время готовите борщ, как обычно, а когда до конца приготовления остается буквально 5 минут, сливаете воду из свеклы и добавляете ее в другие ингредиенты. Достаточно прокипятить 5-6 минут — и блюдо готово.

Читайте также: