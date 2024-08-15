Почему некоторые люди постоянно богатеют, а другие – нет: есть причина, о которой мало кто знает

Психология богатства: почему одни имеют все, что хотят, а другие едва сводят концы с концами.
Психологи называют единственную причину бедности – это негативное мышление, являющееся причиной неправильных действий. Когда человек пытается взять от жизни все, но имеет внутренние блоки, мешающие получить желаемое, он соглашается со временем хотя бы на что-то. Потому что боится потерять стабильность и остаться ни с чем. Богатые люди, напротив, не гонятся за стабильностью, а идут за своими интересам, потому что хотят расширить зону своего влияния. Поэтому им открываются новые возможности и новые источники доходов. Рассказываем, почему некоторые люди зарабатывают много денег, а бедные не могут заработать достаточно средств, чтобы покрыть свои базовые расходы.
Почему одни люди богатеют, а другие не могут этого сделать: объяснение психологов
- Самая главная причина. Бедные люди откладывают заработанные средства на "черный день", поэтому деньги не доставляют им удовольствия, напротив, они боятся их потерять. Те люди, которые смотрят, как заработать больше денег и тратят их на улучшение качества своей жизни, обычно со временем становятся очень богатыми. Они тоже накапливают средства, но только тогда, когда у них есть избыток.
- Причина вторая: больше зарабатывает тот человек, который имеет какой-то уникальный навык и доводит его до мастерства. Профессионализм ценился во все времена, а за посредственность платят немного.
- Причина третья: богатеют те люди, которые уверены в себе. То есть, они обладают внутренним знанием, что делают все правильно и достойны только лучшего.
- Причина четвертая: обычно богатыми становятся те люди, которые зарабатывают любимым делом. Тот, кто ходит на работу, которую ненавидит, никогда не заработает много денег.
- Причина пятая: тот, кто не цепляется за прошлое и находится в постоянном движении, зарабатывает гораздо больше того, кто живет вчерашним днем.
- Причина шестая. Бедные люди постоянно выживают и не видят возможности выйти из состояния нехватки ресурсов. Богатые постоянно обучаются и развиваются, что позволяет зарабатывать еще больше денег и открывать новые возможности.
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