Почему некоторые люди ставят елку уже в ноябре: 5 типов личности и их особенности

Когда украшать елку

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Одни люди ждут декабря, чтобы достать новогодние украшения, другие начинают развешивать гирлянды и украшать елку уже в начале ноября. И пока одни удивляются такой спешке, другие просто хотят подольше наслаждаться праздничной атмосферой. Оказывается, по желанию раньше украсить дом могут стоять разные психологические мотивы — от приятных детских воспоминаний до стремления упорядочить свою жизнь.

Как пишет итальянское издание Grazia, желание украшать елку задолго до праздников может быть связано с характером человека, его привычками и эмоциональными потребностями. Существует пять возможных психологических объяснений того, почему некоторые люди начинают готовиться к Рождеству раньше других.

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Почему нам хочется украшать елку раньше

Для многих людей новогодние украшения — это не просто декор. Они напоминают о детстве, семейных встречах, подарках и моментах, когда можно было отвлечься от повседневных забот.

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Именно поэтому желание установить елку еще в ноябре иногда связано с потребностью вернуть себе чувство уюта и предсказуемости. Особенно это может быть важно в периоды стресса, когда обычные праздничные ритуалы помогают создать дома приятную атмосферу.

Интересно, что ученые даже исследовали реакцию мозга на рождественские образы. В 2015 году в медицинском журнале The BMJ опубликовали исследования датских ученых, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии наблюдали за активностью мозга 20 добровольцев. Половина участников регулярно праздновала Рождество и имела положительные ассоциации с ним, а другая половина не соблюдала рождественские традиции. При просмотре праздничных изображений у первой группы исследователи зафиксировали более сильную активность в определенных участках мозга.

Ученые предположили, что эти реакции могут быть связаны с эмоциями и культурными ассоциациями, вызываемыми Рождеством. В то же время они подчеркнули, что результаты предварительные и требуют дальнейшего изучения.

1. Люди, которые любят быть в центре внимания

Для некоторых людей украшение елки — это возможность проявить фантазию, продемонстрировать собственный вкус и произвести впечатление на окружающих.

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Они тщательно продумывают цвета игрушек, подбирают гирлянды, следят за модными тенденциями и стремятся создать праздничный интерьер, который будет вызывать восхищение гостей. Такие люди могут начинать подготовку раньше, чтобы успеть довести все до идеала, сфотографировать результат и поделиться им в социальных сетях.

2. Люди, скучающие по детству

Для этой категории людей Рождество, прежде всего, связано с воспоминаниями. Запах хвои, мерцание гирлянд, старые елочные игрушки и знакомые праздничные мелодии могут напоминать о детских годах, семейных традициях и близких людях. Иногда достаточно достать из коробки любимое украшение, чтобы вспомнить, как когда-то всей семьей украшали елку или ждали подарки.

Именно поэтому такие люди не хотят ущемлять праздничную атмосферу несколькими неделями декабря. Устанавливая елку раньше, они будто продлевают время, в течение которого могут наслаждаться приятными воспоминаниями.

Для них это не столько подготовка к конкретной дате, сколько возможность снова испытать знакомые с детства эмоции.

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3. Люди, которые любят все планировать и контролировать

Есть и те, кто начинает готовиться к праздникам заранее не по нетерпению, а по желанию избежать суеты. Такие люди могут еще осенью составлять списки подарков, продумывать праздничное меню, планировать расходы и решать, как будут украшать дом.

Для них установлена в ноябре елка — еще одно исполненное дело, о котором уже не придется беспокоиться в декабре. Заблаговременное обучение может создавать ощущение порядка и помогать уменьшить напряжение перед праздниками.

Однако любовь к планированию не обязательно означает тревожность. Для одних это способ справиться с волнением, а для других просто привычка рационально распределять время.

4. Общительные люди, любящие принимать гостей

Для некоторых людей рождественские украшения — это не только способ создать праздничное настроение, но и сделать свой дом более уютным и гостеприимным. Они любят приглашать друзей, собирать семью и проводить время в компании близких. Поэтому и украшать дом могут начинать задолго до праздников.

Интересно, что рождественские украшения могут влиять на то, какое впечатление складывается у посторонних людей о хозяевах дома. Это выяснили исследователи, результаты работы которых в 1989 году были опубликованы в научном журнале Journal of Environmental Psychology.

Во время исследования участникам показывали фотографии жилых домов и просили оценить, насколько приветливыми и общительными им кажутся живущие там люди. При этом исследователи сравнивали впечатления от домов с рождественскими украшениями и без них. Оказалось, что праздничные украшения могли создавать более позитивное впечатление о жителях. Особенно заметным этот эффект был в тех случаях, когда внешний вид дома не содержал других признаков открытости и гостеприимства хозяев.

5. Люди, которые ищут положительные эмоции

Иногда желание украсить елку уже в ноябре возникает после сложного или изнурительного периода.

Когда накапливается усталость, заботы или стресс, праздничные огоньки и знакомые украшения могут стать простым способом сделать повседневную жизнь более приятной. Для таких людей ранняя подготовка к Рождеству это возможность создать дома маленькое пространство радости, даже если до самых праздников остается еще несколько недель.

Они могут получать удовольствие не только от готовой елки, но и от самого процесса: выбора украшений, развешивания гирлянд, прослушивания праздничной музыки. В этом случае главное не желание произвести впечатление на других или успеть все по плану, а стремление почаще испытывать приятные эмоции.

Действительно ли дата установки елки раскрывает характер человека

Хотя приведенные пять типов могут показаться знакомыми, определить характер человека только по тому, когда он украшает елку, невозможно.

Один человек может одновременно любить детские воспоминания, тщательно планировать праздники и получать удовольствие от внимания гостей. А другая может устанавливать елку в ноябре просто потому, что именно тогда у него есть свободное время.

Научные исследования подтверждают, что праздничные символы способны вызвать эмоциональные реакции и влиять на восприятие окружающих. Однако убедительных доказательств того, что раннее украшение елки позволяет отнести человека к одному из пяти психологических типов, нет.

Поэтому ранняя подготовка к Рождеству это прежде всего личный выбор. Для кого она означает ностальгию, для кого — желание уюта, а для других — возможность продолжить приятное ожидание праздников.

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