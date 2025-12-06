Как выбрать пуховик на зиму / © pexels.com

Реклама

Именно он определяет, будете выглядеть стильно, потеряетесь в слоях ткани.

Вот 6 ключевых правил, которые помогут найти модель, сохранившую тепло, подчеркнет силуэт и прослужит не один сезон.

Правильная длина

Ориентируйтесь на два беспроигрышных варианта: до середины бедра, чтобы закрывало ягодицы, или макси до середины икры. Любая длина, приходящаяся на зону колена, визуально «ломает» пропорции и создает нежелательный эффект раздутого силуэта.

Реклама

Комфортный объем

Между телом и пуховиком должно оставаться небольшое воздушное пространство — так вы и дышите свободнее, и выглядит гармонично. Проверка проста: между телом и тканью легко помещается кулак. Такой объем позволит без проблем носить свитер или тощие и при этом не выглядеть перегружено.

На первый взгляд

Всегда оценивайте простеганный узор. Чем шире стежки, тем дороже и сдержаннее вид пуховик. Мелкая простушка, наоборот, придает лишние сантиметры и удешевляет общий вид. Просматривая онлайн модели, обязательно увеличивайте фото, чтобы оценить расстояние между швами.

Грамотный наполнитель

Наполнитель должен быть достаточно плотным, но не превращать вас в надутый шар. Качественный пуховик держит форму, но не создает эффекта накачанного поролона. Избегайте как слишком тонких моделей, так и «переупакованных» — оба варианта уродуют фигуру.

Никакой меха

Актуально правило всех стилистов: ни одного меха на воротнике или капюшоне. Оно сразу делает образ старомодным и лишает пуховик универсальности. Чистые линии — ваш главный союзник на несколько сезонов вперед.

Реклама

Фурнитура, которая не кричит

Молнии, кнопки и другие детали должны быть максимально сдержанными: в тон пуховика или скрытыми. Громоздкая блестящая фурнитура добавляет хаоса и удешевляет даже очень качественное изделие.