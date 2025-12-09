Почему некоторые растения опасно обрезать зимой: эксперт назвал главные ошибки

Обрезка деревьев / © Freepik

Реклама

В декабре многие садоводы берутся за сезонную уборку участка, но зимняя обрезка подходит не всем растениям. Неправильное время может привести к потере цветочных почек и ослаблению кустов, предупреждают специалисты.

Об этом сообщило издание Express.

Ландшафтный садовод Хамид Али отмечает, что прежде всего не стоит касаться весенне цветущих кустарников — форзиции, сирени и цветущей смородины. К зиме эти растения уже формируют почки, из которых расцветут весной. Если срезать их в декабре, цветочные почки удаляются вместе с побегами, и весной цвет может быть значительно слабее или вообще отсутствовать.

Реклама

По словам Али, зимняя обрезка создает и другой риск: места срезов становятся чувствительными к холоду. Воздействие низких температур замедляет восстановление тканей и может негативно повлиять на состояние растения. В некоторых случаях это даже приводит к гибели отдельных побегов.

Эксперт советует дожидаться завершения цветения, что обычно приходится на конец весны или начало лета. Именно тогда эти кустарники лучше всего переносят формовочную обрезку. Подобную осторожность стоит проявлять и с вечнозелеными растениями, поскольку они также могут пострадать от мороза после сильной подрезки.

Несмотря на предостережения, определенные работы зимой все же возможны. Садоводы могут удалять сухие и поврежденные ветви, особенно на травянистых многолетниках и лиственных кустарниках, в частности на розах. Разрешена и обрезка спящих деревьев — яблонь, груш или кленов — если температура не слишком низкая. Также в этот период следует очищать растения, например хосты или седумы, от старых и гнилых листьев, чтобы предотвратить развитие болезней.

Кроме легкой обрезки, зимний сезон подходит для подготовки семян к весеннему посеву, аэрации газона и уборки садовых дорожек и патио. Это помогает поддерживать участок в порядке до момента, когда основные работы с растениями можно будет безопасно продолжить весной.

Реклама

Напомним, с приближением зимних праздников садовод Крис Боннетт советует не спешить выбрасывать праздничные растения после рождественского декора, ведь многие из них прекрасно переносят холод и могут оживить сад в течение всей зимы.