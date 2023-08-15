Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: основные причины, как правильно варить

Многим кажется, что нужно бросать замороженные пельмени именно в кипящую воду. Но на самом деле так поступать неправильно. Почему нельзя бросать пельмени в кипяток и как правильно их варить?

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду

Во время варки пельменей многие сталкиваются с тем, что они слипаются, развариваются или имеют не такой насыщенный вкус, как хотелось бы получить. Две основные причины, почему следует все же не ждать, чтобы вода закипела, есть:

продукт разваривается – особенно, если вы используете замороженные пельмени, ведь их температура очень сильно отличается от температуры воды, пельмени сразу начинают лопаться и из-за этого развариваться;

– особенно, если вы используете замороженные пельмени, ведь их температура очень сильно отличается от температуры воды, пельмени сразу начинают лопаться и из-за этого развариваться; пельмени слипаются после погружения в кипящую воду происходит склеивание крахмала, который есть на поверхности теста, поэтому блюдо может полностью слипнуться.

Есть и некоторые советы, которые помогут вам сварить действительно вкусные пельмени и сохранить их сочность и насыщенный вкус.

перед тем, как бросать замороженные пельмени в воду, попытайтесь довести их до нормальной температуры – сделать это можно, если замочить продукт в воде на несколько минут;

лучше замороженные пельмени бросать в воду, температура которой не превышает 50 градусов;

во время варки добавьте немного холодной воды, тогда температура останется равномерной.

Как правильно варить пельмени в кастрюле

Как правильно варить пельмени в кастрюле / Фото: pixabay.com

Существует определенный алгоритм действий, который поможет вам получить вкусные и сочные пельмени каждый раз, когда вы будете варить их в кастрюле. Для приготовления 500 г замороженных пельменей вам понадобятся:

Кастрюля с 1,5-2 литрами воды. Добавьте в воду 2-3 лавровых листа, а также 2-3 горошины перца. Положите соль по вкусу. Как только вода дошла до нужной температуры, сразу высыпайте в кастрюлю все пельмени. Чтобы они не слиплись, важно постоянно перемешивать пельмени. Варят блюдо до готовности примерно 5-10 минут, а после этого опрокидывают в дуршлаг. В пельмени вкусно добавлять сметану или сливочное масло по вкусу.

Можете попытаться приготовить пельмени на пару. Для этого вам понадобится несколько стаканов воды. А продолжительность приготовления блюда – 15-20 минут. Пельмени едят сразу же после приготовления. Для более насыщенного вкуса блюдо посыпают черным молотым перцем, добавляют майонез, кетчуп или другие соусы.

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