Почему нельзя бросать пельмени в кипяток: это нужно запомнить раз и навсегда

Часто случается так, что вместо аппетитных вареных пельменей выходит липкая масса. А секрет на самом деле довольно прост: надо забыть о варке в кипятке.

Большинство людей по привычке бросают замороженные пельмени в кипящую воду, думая, что так нужно варить это блюдо. Однако профессиональные повара не рекомендуют так делать, потому что это прямой путь к кулинарной катастрофе, и вот почему.

Как правильно варить пельмени: почему их ни в коем случае нельзя бросать в кипяток

Все дело в том, как говорят профессиональные кулинары, что резкий перепад температуры губителен для нежного теста. Замороженные пельмени, попадая в кипяток, впоследствии превращаются в липкую массу. Наружный слой мгновенно нагревается, а начинка остается ледяной. В результате тесто разрывается, выпуская сок, и пельмени разваливаются, что портит вкус и внешний вид блюда.

К тому же, кипяток активирует крахмал на поверхности пельменей, превращая их в липкую грудку. Разделить их становится практически невозможно, и блюдо теряет свою привлекательность.

Так как же правильно варить пельмени, чтобы они получились сочными, целыми и аппетитными? Надо навсегда забыть о кипятке и соблюдать несколько простых рекомендаций от профессиональных поваров.

Холодное начало. Опускайте замороженные пельмени в холодную или теплую воду. Это позволит тесту равномерно прогреться, поэтому оно во время варки не разорвется.

Опускайте замороженные пельмени в холодную или теплую воду. Это позволит тесту равномерно прогреться, поэтому оно во время варки не разорвется. Медленный огонь. Доведите воду до кипения на медленном или умеренном огне, постоянно помешивая пельмени. Так они будут равномерно вариться и не будут слипаться.

Доведите воду до кипения на медленном или умеренном огне, постоянно помешивая пельмени. Так они будут равномерно вариться и не будут слипаться. Подсолнечное масло. Добавьте в воду немного растительного масла – 1-2 столовых ложки на кастрюлю. Масло покроет пельмени тонкой пленкой, предотвращая их слипание.

Добавьте в воду немного растительного масла – 1-2 столовых ложки на кастрюлю. Масло покроет пельмени тонкой пленкой, предотвращая их слипание. Нельзя переваривать. Пельмени следует варить 7-10 минут после закипания воды, в зависимости от размера и типа. Их нельзя переваривать, чтобы они были вкусными и сочными.

Подавайте приготовленные пельмени с любимыми соусами – сметаной, майонезом, кетчупом, добавив немного сливочного масла.

Читайте также:

Килограмм соли на 5 литров кипятка – сорняков не будет до июля: это нужно сделать весной

Зеленый салат с черемшей: рецепт простого, но очень вкусного блюда