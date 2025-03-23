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Почему нельзя бросать пельмени в кипяток: это нужно запомнить раз и навсегда

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток: это нужно запомнить раз и навсегда

Как варить пельмени, чтобы они не разваривались / Фото: Freepik

Часто случается так, что вместо аппетитных вареных пельменей выходит липкая масса. А секрет на самом деле довольно прост: надо забыть о варке в кипятке.

Большинство людей по привычке бросают замороженные пельмени в кипящую воду, думая, что так нужно варить это блюдо. Однако профессиональные повара не рекомендуют так делать, потому что это прямой путь к кулинарной катастрофе, и вот почему.

Как правильно варить пельмени: почему их ни в коем случае нельзя бросать в кипяток

Все дело в том, как говорят профессиональные кулинары, что резкий перепад температуры губителен для нежного теста. Замороженные пельмени, попадая в кипяток, впоследствии превращаются в липкую массу. Наружный слой мгновенно нагревается, а начинка остается ледяной. В результате тесто разрывается, выпуская сок, и пельмени разваливаются, что портит вкус и внешний вид блюда.

К тому же, кипяток активирует крахмал на поверхности пельменей, превращая их в липкую грудку. Разделить их становится практически невозможно, и блюдо теряет свою привлекательность.

Так как же правильно варить пельмени, чтобы они получились сочными, целыми и аппетитными? Надо навсегда забыть о кипятке и соблюдать несколько простых рекомендаций от профессиональных поваров.

  • Холодное начало. Опускайте замороженные пельмени в холодную или теплую воду. Это позволит тесту равномерно прогреться, поэтому оно во время варки не разорвется.
  • Медленный огонь. Доведите воду до кипения на медленном или умеренном огне, постоянно помешивая пельмени. Так они будут равномерно вариться и не будут слипаться.
  • Подсолнечное масло. Добавьте в воду немного растительного масла – 1-2 столовых ложки на кастрюлю. Масло покроет пельмени тонкой пленкой, предотвращая их слипание.
  • Нельзя переваривать. Пельмени следует варить 7-10 минут после закипания воды, в зависимости от размера и типа. Их нельзя переваривать, чтобы они были вкусными и сочными.

Подавайте приготовленные пельмени с любимыми соусами – сметаной, майонезом, кетчупом, добавив немного сливочного масла.

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