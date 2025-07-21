Почему нельзя дарить часы: интересные факты и суеверия

Почему нельзя дарить часы / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Рассказываем, почему же часы вызывают настороженность, и что в них такого особенного, что люди не хотят их дарить даже близким.

Символ завершения отношений

Считается, что подаренные часы «отсчитывают время» до разлуки. Этот миф происходит из Китая, где вручение часов, особенно механических, ассоциируется с концом жизненного пути, завершением дружбы и близких отношений. Об этом пишет ресурс «Запорожье 24». По давнему поверью подаренные часы вроде бы запускают обратный отсчет до разрыва отношений, ссоры или даже смерти. Именно поэтому китайцы никогда не дарят часы на свадьбу, дни рождения или годовщину.

Напоминание о текучести времени

Хотя мы не всегда осознаем это, однако часы символизируют необратимость времени и быстротечность жизни. Человеку, который находится в сложном эмоциональном состоянии, такой подарок может напоминать о старении, напрасно потраченной молодости или несбывшихся мечтах. Поэтому даже без мистических подтекстов, часы иногда несут эмоциональную нагрузку, которая вместо радости вызывает тревогу и грусть.

Реклама

Как обойти примету

В современном мире многие выбирают практичные подарки, и часы остаются одним из самых популярных вариантов. А чтобы нейтрализовать негатив, дарители прибегают к старому способу — получают «выкуп» в виде монетки. Человек, получающий подарок, должен отдать символическую сумму, например, гривну или 50 копеек. Такой обмен превращает подарок в приобретенный товар, снимая отрицательную энергетику.

Когда все же можно подарить часы

Если человек сам попросил такой подарок.

Если вы купили часы вместе, и это часть общей покупки.

Если вы вручили часы с хорошими пожеланиями, шутками или приятными воспоминаниями.